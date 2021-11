Come appariranno le reaction e il downvote su Twitter

Dopo aver sondato il terreno a inizio anno, ecco le ultime anticipazioni sull’arrivo delle reaction Twitter. A darle è Nima Owji, reverse engineer che ha notato una serie di riferimenti chiave nel codice di Twitter riuscendo, poi, ad attivare quella che dovrebbe essere la nuova funziona accessibile a tutti nel prossimo futuro. Come apparirà Twitter e come funzioneranno le reazioni? Lo ha mostrato lui stesso con una serie di screen pubblicati sulla stessa piattaforma. Tra gli screen compare anche una scheda che spiegherà agli utenti come funzionano le reaction e il downvote Twitter, quello che in italiano corrisponde al “non mi piace”.

So it seems I was right! pic.twitter.com/E75dVETMgQ — Nima Owji (@nima_owji) November 24, 2021

Arrivano le reaction Twitter, prime immagini spiegano come funzioneranno

Sulle tempistiche, per ora, non c’è chiarezza: la piattaforma dell’uccellino non ha comunicato nessuna data precisa ma, visto il rilascio delle feature, è probabile che sia questione di settimane o di qualche mese al massimo – come ha sottolineato anche Everyeye -. Il downvote su Twitter si presenterà come un freccia verso il basso: facendo tap o cliccando brevemente sarà quindi possibile lasciare un voto negativo al contenuto in questione.

Per quanto invece riguarda le reaction di Twitter, tenendo premuta quella stessa freccia compariranno una serie di emoji tra cui scegliere: faccia triste, faccia che ride, faccia pensante, applauso o cuore. Gli amanti di Twitter avranno quindi molte più sfaccettature per definire le loro reazioni ai tweet coi quali scelgono di interagire. Nella scheda che spiega la novità viene specificato che i voti negativi sono privati e i nomi degli utenti che hanno lasciato il downvote non compariranno né all’autore del tweet né al pubblico che lo vede.

Sarà disponibile anche la nuova funzione “Ordina risposte” che permetterà agli utenti di scegliere l’ordine di visualizzazione delle risposte al tweet: o le più rilevanti e basta o tutte quante (comprese quelle più banali che non hanno ottenuto interazioni o quelle potenzialmente offensive).