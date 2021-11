«L’account satirico @Casalegglo camminerà con le proprie gambe grazie all’asta degli NFT»

Un account che, nel giugno del 2012, arrivò a turbare la scena della comunicazione politica italiana. Non solo perché ha gettato il panico tra addetti ai lavori e giornalisti (ha tratto in inganno più di qualcuno), ma anche perché è stato il primo vero account fake di successo in Italia, inaugurando – di fatto – un filone che ha fatto scuola, che – per un certo periodo di tempo – è stato imitato al limite del manierismo e che adesso sta trovando una nuova vita con le versioni OOC (out of context) di diverse personalità. Stiamo parlando, ovviamente, dell’account Twitter @Casalegglo (con la L e non con la I) che, adesso, ha deciso di mettere in vendita i suoi tweet grazie alla tecnologia degli NFT. Not Fungible Token, ovvero la possibilità di affidare la paternità e l’originalità a un prodotto digitale. Un’idea senza dubbio al passo con i tempi, ma quanto in linea con le visioni futuristiche di Casaleggio?

NFT Casalegglo, l’iniziativa

Lo abbiamo chiesto all’anima del progetto, Gaspare Bitetto, fondatore del collettivo Diecimila.me che ha gestito l’account per tutto questo tempo: «Non ci avviciniamo nemmeno – è stata la risposta -. L’idea di creare una collezione di NFT impallidisce rispetto alle idee visionarie del guru @Casalegglo. Se scorriamo tra le sue proposte ne troviamo di assolutamente avveniristiche su salute, ambiente ed economia, come “Salute e libertà. Dare possibilità di svaccinarsi“,”Ridurre emissioni di CO2. Fare tutti 10 minuti di apnea“, “Patrimoniale lungimirante su ultimi che saranno primi“, o addirittura “Legalizzare i matrimoni di gruppo e tra specie diverse. Purché consenzienti”. No, un momento, questa l’ha detta veramente Carlo Sibilia. Per quanto avveniristiche, alcune delle visioni del guru si sono anche realizzate: prendiamo l’esempio di Elon Musk che ha battezzato suo figlio secondo l’indicazione “Sicurezza anagrafe. Nomi bambini con numeri e lettere“, o l’avvento delle monete digitali, così come suggerito da: “Basta carta. Stampare banconote in pdf“. Speriamo solo che a Roma non si avveri la proposta “Caccia, introdurre meritocrazia. Cinghiali armati“».

La raccolta è davvero completa e raccoglie 897 tweet, l’intera collezione: lo scopo è quello di raccogliere fondi per favorire la ricerca contro il cancro. «Chiunque può scegliere il tweet che preferisce (o, perché no, anche più di uno) – spiega Bitetto – e fare una proposta d’acquisto. Metà del ricavato andrà in beneficenza all’AIRC e la speranza è di raccogliere quanti più contributi possibili per aiutare in maniera concreta una causa importante che, anche a causa della recente pandemia, sembra essere stata messa un po’ da parte».

Ma mettere in vendita un NFT, non è come cedere un pezzetto della propria titolarità su quel progetto? Secondo Gaspare Bitetto si tratta di un problema facilmente aggirabile: «L’arte non è fatta per restare nelle mani di chi la crea – dice -, ma per raggiungere quante più persone possibili e lasciargli qualcosa in cambio: un’idea, una riflessione, una risata. Con questa iniziativa, @Casalegglo arriva a darsi in tutto e per tutto. Vedere un’opera d’arte crescere e camminare con le proprie gambe è un orgoglio per chi l’ha creata; la si guarda avanzare finché non ha raggiunto l’orizzonte, poi si torna a concentrarsi su altri progetti, perché lo spettacolo continua e non ci si ferma mai».

Recentemente, tuttavia, la tecnologia NFT è stata messa in discussione dal lavoro di un artista digitale – Geoffrey Huntley – che ha dimostrato come possa essere facilmente scaricabile tutta la sequenza delle immagini in jpeg che formano la blockchain di un NFT: «I plagi esistono da quando è nata l’arte, ma sono inevitabili, soprattutto da quando è possibile condividere le proprie creazioni su internet e chiunque crede di potersene appropriare; vale per qualunque tipo di contenuto, che sia multimediale, grafico o testuale. Io ci combatto spesso e, come me, tantissimi altri creativi di ogni genere. Il bello della tecnologia NFT è che permette finalmente di dare una reale paternità e autenticità alle opere digitali: è una nuova forma di diritto d’autore che restituisce valore (anche dal punto di vista economico) a ogni opera, sia per chi l’ha creata che per chi la possiede. Un NFT originale, con alle spalle una storia e una vera originalità, accumula valore nel tempo, può essere collezionato e rivenduto, ed è una caratteristica che nessun plagio può sottrargli. Anche in questo caso “Uno vale uno” continua a dimostrarsi uno slogan piuttosto fallimentare».