Twitter sonda il terreno per capire se aggiungere le reaction in stile Facebook

Twitter sta prendendo in considerazione l’idea di aggiungere al classico cuoricino vere e proprie reactions stile Facebook. La prima traccia della possibilità di questo cambiamento se la sono ritrovata sotto forma di sondaggio alcuni users. «Stiamo esplorando modi addizionali perché le persone possano esprimere se stesse nelle conversazioni su Twitter», ha affermato un portavoce del social parlando dell’indagine – che proponeva di scegliere tra due set di reazioni diversi. Le reaction su Twitter serberebbero abbastanza simili a quelle di Facebook anche per quanto riguarda lo stile grafico con qualche aggiunta come thinking face o le mani che stanno a indicare supporto.

Reaction su Twitter: il sondaggio

Per this survey I just took, Twitter is considering adding emoji reaction sets and downvoting. I think either of those might be what forces me off this site. pic.twitter.com/uEgtmrSk7F — john d moore (@jdm0079) March 18, 2021

Le variazioni rispetto alle reaction di Facebook – come si vede dagli screen del sondaggio nel tweet qui sopra – sono minime. Dalla thinking face all’emoji del fuoco, lo spettro dei sentimenti esprimibili è sempre più o meno quello. Come fa notare TechCrunch, il fatto che Twitter proponga una survey per sondare il terreno indica come il social sia perfettamente consapevole della portata del cambiamento proposto e della possibilità che venga accolto in modo negativo. Tramite sondaggio Twitter ha anche fatto domande più specifiche relative, per esempio, all’eventuale vantaggio che trarrebbero da reaction negative, se sceglierebbero di usare una reaction invece di rispondere a un tweet o se utilizzerebbero il pollice in giù per reagire a tweet negativi o offensivi.

Pollice su e pollice giù su Twitter

Esiste anche la possibilità, parecchio controversa a dire il vero, che Twitter introduca il pollice in su e il pollice in giù (like e dislike, per intenderci). In alternativa ci sarebbe anche la possibilità di avere una freccia verde che punta in alto e una freccia rossa che punta in basso per introdurre quel meccanismo già noto a chi utilizza Reddit. Un portavoce di Twitter ha fatto sapere a The Verge che il social sta agendo per «esplorare altri modi in cui le persone possono esprimersi nelle conversazioni che avvengono su Twitter» ma che questa ricerca è ancora all’inizio.

In ogni caso il cuoricino di Twitter a cui siamo tutti abituati non sparirebbe, verrebbe invece affiancato da nuove possibilità di interagire con i tweet. L’impatto notevole che potrebbe avere l’introduzione delle reaction è stato preso in considerazione da Twitter soprattutto pensando al fatto che le persone potrebbero aver paura a twittare sapendo che, oltre ai soliti cuoricini, potrebbero ricevere dei dislike. Proprio facendo attenzione a questo punto Twitter ha anche chiesto, nel sondaggio, che il conteggio dei dislike dovrebbe essere pubblico secondo gli users.