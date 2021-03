Le novità in arrivo su Facebook

Diversi cambiamenti per la condivisione di articoli sulle pagine, ma anche per "appuntare" post sul proprio profilo privato

Ormai ci abbiamo fatto il callo: di tanto in tanto, da Menlo Park, arrivano piccoli o sostanziali cambiamenti nell’interfaccia, nelle possibilità di fruizione e condivisione dei contenuti su pagine e profili (pubblici e privati). A breve, infatti, ci saranno grandi novità Facebook: la prima, secondo le indiscrezioni degli esperti che si sono trovati già di fronte a queste modifiche, riguarda la preview delle foto che vengono postate insieme a un articolo; la seconda, invece, è la possibilità di “appuntare i post sul proprio profilo.

A svelare le novità Facebook in arrivo (alcune già attive, ma non per tutti) è stato Matt Navarra, esperto di digitale, sociale e comunicazione. La prima, come anticipato, è la possibilità di cambiare la “preview” prima della condivisione.

Facebook has added a ‘change preview’ button to link previews… But it doesn’t seem to give you an option to upload / select an alternative image pic.twitter.com/hLFLBDFhso — 🟣 Matt Navarra (@MattNavarra) March 25, 2021

In realtà, al momento, sembra essere solamente un’etichetta che non dà la reale possibilità di effettuare un cambiamento o allegare un’immagine diversa dal proprio dispositivo. Come detto, però, questa dovrebbe essere una novità in fase di sperimentazione, prima del rilascio finale di questo cambiamento.

Novità Facebook: i post “pinnati” sul proprio profilo

La seconda novità che sta uscendo dal Campus di Menlo Park, invece, riguarda i profili personali. Sarà aggiunto, come spiega sempre Matt Navarra, un “bottone” per appuntare i post sul proprio profilo.

Facebook may soon let you pin posts on personal profiles h/t @adrianokev1 pic.twitter.com/AvptAXkzGL — 🟣 Matt Navarra (@MattNavarra) March 25, 2021

“Pin post” si chiamerà ed è già a disposizione dei pochi “eletti” che hanno potuto assistere in anteprima (come da tradizione) ai cambiamenti in fase beta di Facebook.

