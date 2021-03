Facebook a lavoro per creare la versione di Instagram per i minori di 13 anni

Avevamo già parlato di Vidiyo, social ideato da Lego per i bambini tra i 7 e i 10 anni, esprimendo una serie di perplessità in merito. Perplessità che, a questo punto, è doveroso sollevare anche per l’idea di Facebook di creare una versione Instagram minori di 13 anni. Considerato che spesso e volentieri i bambini e i ragazzini falsificano l’età per crearsi un account – si veda tutta la questione controllo età TikTok -, il fulcro della questione è creare una versione di quel mondo che possa favorire un controllo agevole da parte dei genitori e dei tutori, così da garantire la sicurezza online dei più piccoli.

Instagram minori 13 anni: l’idea

Kids are increasingly asking their parents if they can join apps that help them keep up with their friends. A version of Instagram where parents have control, like we did w/ Messenger Kids, is something we’re exploring. We’ll share more down the road. — Adam Mosseri 😷 (@mosseri) March 18, 2021

Prima di spiegare in cosa consisterebbe questo Instagram per minori di 13 anni è doverosa una premessa: non esiste ancora un piano dettagliato in merito, per ora si tratta di un progetto al quale Menlo Park sta lavorando. A confermare l’esistenza del progetto è stato il responsabile Instagram Adam Mosseri, che ha scritto sul suo profilo Twitter, rispondendo alla notizia data da BuzzFeed: «I bambini stanno domandando sempre più ai genitori la possibilità di iscriversi ad app che possano farli rimanere al passo con gli amici. Stiamo esplorando una versione di Instagram in cui i genitori abbiano il controllo, come abbiamo fatto con Messenger Kids. Vi faremo sapere di più lungo la strada».

Rischi Instagram under 13 come Messenger Kids

The Verge ha contattato Joe Osburne, portavoce di Facebook, che ha fatto sapere che «al momento non ci sono molte opzioni er i genitori, quindi stiamo lavorando alla creazione di prodotti aggiuntivi adatti ai bambini, gestiti dai genitori». Tra le varie cose che bollono in pentola il portavoce ha sottolineato che il nuovo Instagram per minori di 13 anni aiuterebbe i bambini a «stare al passo con i loro amici, scoprire nuovi hobby e interessi e altro ancora».

Facebook agisce già da diversi anni in questa direzione. Già nel 2017 era stato lanciato un Messenger per i bambini senza pubblicità ideato per la fascia d’età 6-12. Già all’epoca l’idea era stata criticata in maniera massiccia da chi voleva difendere la salute dei bambini, esortando Zuckerberg a bloccare la cosa. Le paure di chi contrastava il progetto si sono concretizzate nel 2019, quando un bug di Messenger Kids ha lasciato che i bambini entrassero in gruppi con persone estranee creando chat in cui i piccoli erano a contatto con sconosciuti. Facebook ha contenuto lo scandalo chiudendo quelle chat e affermando che la questione aveva toccato solo «un piccolo numero di utenti». A distanza di un paio d’anni e non sapendo ancora quando Instagram per minori di 13 anni verrà alla luce – considerato quante persone si iscriveranno -, non ci si può che augurare che le cose siano cambiate in meglio.