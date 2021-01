Il Garante della Privacy blocca TikTok per chi non ha accertato l’età anagrafica

Questa mattina, in un nostro approfondimento, avevamo analizzato come le condizioni d’uso di TikTok non fossero rispettate dai giovani utenti. Il social network, ovviamente, ha delle responsabilità nella certificazione ufficiale dell’età degli iscritti alla sua piattaforma e questa sono state riconosciute anche dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali che oggi – all’indomani dei fatti che hanno visto come vittima una bambina di Palermo – ha preso una decisione temporanea ma drastica nei confronti del social network: TikTok bannato e bloccato per tutti quei profili di cui non è stata accertata con sicurezza l’età anagrafica degli iscritti.

«In attesa di ricevere il riscontro richiesto con l’atto di contestazione, l’Autorità ha deciso comunque l’ulteriore intervento odierno al fine di assicurare immediata tutela ai minori iscritti al social network presenti in Italia – si legge nella nota pubblicata sul sito del Garante -. L’Autorità ha dunque vietato a TikTok l’ulteriore trattamento dei dati degli utenti ‘per i quali non vi sia assoluta certezza dell’età e, conseguentemente, del rispetto delle disposizioni collegate al requisito anagrafico’». Per questo motivo TikTok è stato bannato parzialmente.

TikTok bannato per chi non ha certificato la propria età

«Il divieto durerà per il momento fino al 15 febbraio, data entro la quale il Garante si è riservato ulteriori valutazioni. Il provvedimento di blocco verrà portato all’attenzione dell’Autorità irlandese, considerato che recentemente TikTok ha comunicato di avere fissato il proprio stabilimento principale in Irlanda». L’Autorità, dunque, ha dato poco meno di un mese al social network per chiarire la sua posizione sul controllo – evidentemente non ferreo – degli iscritti. Molti di loro, infatti, sono giovanissimi e, leggendo le condizioni d’uso di TikTok, non potrebbero essere inseriti all’interno della piattaforma.

Le decisioni del Garante

Il provvedimento è stato pubblicato sul sito del Garante della Privacy. Ecco le misure prese oggi:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) e 66, par. 1 del Regolamento dispone nei confronti di Tik Tok la misura della limitazione provvisoria del trattamento, vietando l’ulteriore trattamento dei dati degli utenti che si trovano sul territorio italiano per i quali non vi sia assoluta certezza dell’età e, conseguentemente, del rispetto delle disposizioni collegate al requisito anagrafico; b) detta limitazione è disposta, salva successiva ulteriore valutazione, per il tempo necessario a consentire a questa Autorità il recepimento e l’esame del riscontro richiesto con l’atto di contestazione citato in premessa e, che si indica, allo stato, nella data del 15 febbraio 2021; c) la predetta limitazione ha effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento e con riserva di ogni ulteriore valutazione da parte del Garante, secondo quanto previsto dal citato art. 66 del Regolamento.

