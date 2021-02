Può mai esistere un social network per bambini (anche se lo ha ideato Lego)?

Ha messo insieme la realtà aumentata degli attuali videogame e la voglia di distinguersi attraverso video musicali che è caratteristica di social network come TikTok e Instagram (soprattutto per quanto riguarda la sua nuova funzione dei Reels). Vidiyo è il nuovo social network che Lego ha pensato insieme a Universal Music appositamente per i bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni. Si punta moltissimo sulla sicurezza del prodotto e sull’assoluto controllo dei genitori, soprattutto alla luce di tutto quello che è accaduto con i minori su piattaforme che per i minori non erano propriamente concepite come TikTok (si pensi al caso della bambina di 10 anni di Palermo).

Vidyo, esiste davvero un social per i bambini di 10 anni?

Ma la domanda che ci poniamo, naturalmente, è: può mai esistere un social network testato sui bambini di quella fascia d’età che possa garantire il 100% di sicurezza? Probabilmente anche qui ci sono degli aspetti su cui lavorare. Ora, per capirli bisogna innanzitutto spiegare come funziona il social network. Si tratta innanzitutto di un prodotto che è fatto appositamente per spingere i consumatori ad acquistare gli ultimi ritrovati dei mattoncini più famosi del mondo, dai personaggi alle ambientazioni di nuova generazione. Questi ultimi possono essere al centro dei video da girare con l’applicazione apposita: grazie ad alcuni effetti e ad alcune animazioni, questi personaggi possono prendere vita e diventare protagonisti del video sulle note della canzone per bambini del momento (i titoli sono stati accuratamente selezionati in seguito alla collaborazione con Universal).

L’effetto è quello di proporre ai propri amici un video in cui i personaggi dei Lego prendono vita, si animano, danzano, interagiscono con quello che hanno intorno. Per questo motivo, è possibile che – all’interno delle inquadrature – entrino anche i bambini in carne e ossa, i loro amici e i loro genitori. E quindi, la pubblicazione di queste immagini che contengono minori è all’ordine del giorno ed è stata messa in conto dagli ideatori di Vidiyo.

La differenza con gli altri social network del momento, tuttavia, resta quella della possibilità di avere un controllo molto più marcato da parte dei genitori e dei tutori legali. L’accesso a Vidiyo può essere realizzato solo con la supervisione di un adulto e tutti i contenuti, prima di essere postati, dovrebbero passare al vaglio dei genitori che possono avere accesso a una dashboard apposita. Inoltre, gli utenti opereranno in maniera del tutto anonima.