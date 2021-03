Se Twitter non sa riconoscere un’opera d’arte (e blocca gli account)

Twitter, abbiamo un problema. L’algoritmo utilizzato per individuare eventuali violazioni tra le immagini condivise dal social network pecca di cultura e ignora l’arte. Questa mattina, a testimonianza di tutto ciò, il profilo Twitter di Tomaso Montanari – noto storico dell’arte e saggista fiorentino – è stato bloccato. Il motivo? Aveva utilizzato come immagine di intestazione (così come il social chiama quella inserita in alto, sul proprio profilo personale) un’immagine che includeva “violenza esplicita o contenuti per adulti”. Peccato che la foto scelta fosse il famoso “San Giorgio e il Drago” del pittore Paolo Uccello.

LEGGI ANCHE > Il primo tweet del fondatore di Twitter venduto per 3 milioni di dollari

Uno schiaffo all’arte (non riconosciuta). A spiegare l’accaduto è stato lo stesso Montanari pubblicando – sul proprio profilo tornato online dopo le modifiche – il testo del messaggio ricevuto da Twitter.

Quel San Giorgio e il Drago di Paolo Uccello, ora conservato alla National Gallery di Londra. Un’opera d’arte conosciuta in tutto il mondo e riconoscibile da tutti. Ma non dall’algoritmo di Twitter.

Effettivamente Twitter chiede a tutti i suoi utenti, nei suoi termini di utilizzo, di evitare la pubblicazione di immagini che mostrino violenza esplicita o contenuti per adulti.

«Consideriamo violenza esplicita qualsiasi forma di contenuti multimediali che mostrino sangue, morte, lesioni gravi, violenza o procedure chirurgiche. Consideriamo contenuti per adulti tutti i contenuti multimediali pornografici e/o quelli che appaiono finalizzati a eccitare sessualmente. Per saperne di più, leggi le nostre norme per i contenuti multimediali. Twitter consente alcune forme di violenza esplicita e/o di contenuti per adulti nei Tweet contrassegnati come inclusivi di contenuti multimediali sensibili. Tale eccezione non si applica alle immagini del profilo o dell’intestazione, per le quali non puoi utilizzare questo tipo di contenuti. A volte, inoltre, Twitter potrebbe chiederti di rimuovere la violenza esplicita eccessiva per rispetto di una persona deceduta o dei suoi familiari, qualora ricevessimo una richiesta in tal senso da parte della famiglia o di un rappresentante autorizzato. Leggi questi articoli per sapere come inviare tale richiesta e come contrassegnare contenuti multimediali come sensibili».