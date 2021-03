Il primo tweet del fondatore di Twitter venduto per 3 milioni di dollari

Tutto è bene quel che finisce in beneficenza. A molti potrà sembrare stonata la decisione del Ceo di Bridge Oracle – società che di blockchain – di spendere quasi 3 milioni di dollari per acquistare la proprietà del primo tweet Jack Dorsey. Ma si tratta di un gesto che, al di là dei soldi, ha una valenza molto superiore alla cifra spesa. Quei milioni di euro, al netto del 5% che spetta al sito che ha curato e ospitato l’asta avviata nel dicembre dello scorso anno, saranno devoluti interamente in beneficenza. Una storia di soldi digitali che diventano fisici per aiutare chi ha più bisogno.

“Sto impostando il mio Twitter”, scriveva il 21 marzo del 2006 il fondatore di Twitter Jack Dorsey. Quindici anni dopo, quel tweet che ha fatto la storia dei social, è stato venduto. Almeno nella sua proprietà.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Con l’asta che si è conclusa nella giornata di ieri, Sina Estavi – amministratore delegato della società blockchain Bridge Oracle – ha acquistato il certificato digitale, approvato dalla persona – Jack Dorsey – che lo deteneva fino al momento della conclusione dell’asta.

Hey @jack , thank you for accepting my offer, and I’m glad this money is being donated to charity… Let’s #Bridge to freedom — Estavi (@sinaEstavi) March 22, 2021

Primo tweet Jack Dorsey venduto a 3 milioni di dollari

Il costo dell’operazione è stato tutt’altro che ridotto. L’asta, come ormai da tradizione, si è svolta attraverso la criptovaluta Ether: 1630.5825601 che equivalgono, al cambio fisico, a 2,915,835.47 dollari. Quasi tre milioni, dunque. Una cifra monstre frutto anche dell’ultimi rilancio alla sua offerta precedente che si era “fermata” a 2,5 milioni di dollari. Ora, però, questo Non-Fungible Token (Nft) è nelle mani di Sina Estavi.

Il motivo dell’ultimo rilancio, ad asta quasi scaduta, è da ricercare nell’intento benefico di questa iniziativa.

Incredible – huge thanks @jack and @sinaEstavi – looking forward to getting this $ into recipients’ hands soon https://t.co/0VBsie8Nx8 — GiveDirectly (@GiveDirectly) March 22, 2021

Come dichiarato dal fondatore di Twitter fin dall’inizio, infatti, l’intero ricavato della vendita del suo primo tweet sarà devoluto in beneficenza a GiveDirectly, che invierà i soldi direttamente alle persone in stato di povertà.

