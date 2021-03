Jack Dorsey acquista Tidal, la piattaforma di streaming musicale di Jay-Z

Square, società di pagamenti digitali che appartiene a Jack Dorsey, acquisirà la maggioranza delle quote di Tidal. Il CEO di Twitter lo ha annunciato sul suo social spiegando l’intento che sta dietro l’acquisto. Tidal finora è appartenuta a Jay-Z, che si unirà al consiglio di amministrazione: «Square sta acquisendo una quota di maggioranza di Tidal attraverso una nuova joint venture», scrive Dorsey, «con gli artisti originali che diventano il secondo gruppo di azionisti più grande e JAY-Z che si unisce al consiglio di amministrazione di Square. Perché una società di streaming musicale e una società di servizi finanziari dovrebbero unire le forze?!». I dettagli dell’acquisto Twitter Tidal sono stati spiegati in un lungo thread da Dorsey stesso.

LEGGI ANCHE >>> Quando arriverà e quanto costerà Spotify HiFi

Cos’è Tidal

Si tratta di una piattaforma di streaming musicale di proprietà di Jay-Z che, insieme ad altri artisti, l’ha fondata nel 2014. Con Beyoncé e ad altri – tra cui Rihanna, Kanye West, Madonna, Chris Martin, Alicia Keys, Nicki Minaj – il rapper ha rilevato una società già esistente nata in Norvegia chiamata Aspiro. Le somme di denaro investite in questi anni sono state sostanziose ma, nonostante questo, la piattaforma non è riuscita a competere con i colossi dello streaming musicale – Spotify e Aplle in cima alla lista -. Già nel 2017 Jay-Z aveva deciso di vendere il 33% della società a Sprint, azienda di telecomunicazioni, ricomprandole giusto all’inizio di questa settimana per poi concludere con Square. Il costo dell’azione, tra azioni e contati, si stima attorno ai 297 milioni di dollari.

I piani di Jack Dorsey per Twitter Tidal

Square is acquiring a majority ownership stake in TIDAL through a new joint venture, with the original artists becoming the second largest group of shareholders, and JAY-Z joining the Square board. Why would a music streaming company and a financial services company join forces?! — jack (@jack) March 4, 2021

L’idea è quella di «trovare nuovi modi per gli artisti di supportare il proprio lavoro» creando un’intesa tra musica e economia. Jay-Z ha dichiarato che «gli artisti meritano strumenti migliori nel loro viaggio creativo» aggiungendo che lui e Dorsey hanno «discusso molto sulle infinite possibilità legate a Tidal. L’idea condivisa che abbiamo trovato mi rende ancora più eccitato rispetto al fatto di entrare a far parte del board di Square. Questa partnership cambierà le regole del gioco per molti e non vedo l’ora di scoprire che tutto ciò che questo nuovo capitolo ha da offrire». Le implicazioni e i legami dell’acquisizione di Tidal con Twitter – se ce ne saranno – verranno chiariti in futuro.