Quando arriverà e quanto costerà Spotify HiFi

I sondaggi chiedono l’alta qualità e le varie applicazioni scelgono di seguire le indicazioni degli utenti. E così, seppur in ritardo rispetto ai diretti concorrenti (Tidal e Amazon Prime Music), entro la fine del 2021 approderà in tutto il Mondo Spotify HiFi: la musica sarà trasmessa con una qualità più elevata rispetto agli standard attuali, consentendo a tutti i clienti che utilizzano l’app (ma anche da desktop) di usufruire di un’esperienza uditiva di gran lunga migliore rispetto a quanto accade ora. Il prezzo per usufruire di questo servizio non è ancora stato reso noto, ma a breve dovrebbero essere forniti tutti i dettagli.

L’annuncio è arrivato sui social ed è stato affidato ai social, pubblicando un estratto dell’intervista fatta a Billie Eilish durante l’evento Stream On, trasmesso proprio su Spotify.

Insomma, la novità è ufficiale, anche se mancano molti dei dettagli. Per il momento sappiamo che l’audio sarà a 16 bit, con un campionamento tra i 44 e i 48 kHz. La nuova tecnologia si baserà, come spiega The Verge, su tracce con compressione lossless: questo comporta una perdita di dati azzerata e una qualità di trasmissione del suono di altissima qualità. Insomma, un procedimento che ricorda quello già utilizzato per le immagini ad alta definizione (4K o superiori).

Spotify HiFi, quando arriva la novità in alta definizione

Spotify Hifi «fornirà musica in formato audio lossless di qualità CD al tuo dispositivo e agli altoparlanti abilitati per Spotify Connect, il che significa che i fan potranno sperimentare più profondità e chiarezza mentre si godono i loro brani preferiti». Insomma, musica (e non solo) ad altissima definizione, rispetto a quella attuale. E mentre si aspettano ulteriori dettagli, soprattutto per quel che riguarda il prezzo di abbonamento al servizio HiFi (oggi il Premium costa 9,99 euro al mese), è sbarcato su Spotify il podcast in tandem: Barack Obama insieme a Bruce Springsteen.

Il podcast Obama-Springsteen

Non si tratta della prima apparizione dell’ex Presidente degli Stati Uniti nel mondo dei podcast. Già in passato, infatti, Obama aveva preso parte ad alcuni eventi trasmessi. Questa volta, però, la grande novità è il suo ruolo: quelli con Springsteen sono dei veri e propri dialogo suddiviso in otto episodi.

(foto di copertina: Canva. foto di copertina social: IPP/zumapress)