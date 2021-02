Il primo viaggio dentro Star, il nuovo catalogo in streaming di Disney+

Il giorno tanto atteso è arrivato: oggi, martedì 23 febbraio 2021, è nato Star Disney Plus. Il nuovo catalogo di contenuti in streaming, tra serie televisive e film, è sbarcato finalmente in Italia. Quattrocento film e seimila episodi di serie tv già presenti nel vasto elenco proposto. Numeri che si aggiungono ai titoli già presenti sulla piattaforma Disney+ che già conteneva prodotti Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e, per l’appunto, Disney. Ma cerchiamo di capire meglio cos’è, come funziona e quali sono i costi.

Partiamo dai costi. Come già accadeva in precedenza, Disney+ offre due modalità di abbonamento: la prima mensile, la seconda annuale. Tempistiche differenti che, come sempre, comportano anche una variazione di prezzi.

Il pagamento annuale (quindi in un’unica soluzione) fa risparmiare il costo di due mensilità: 89,90 euro ogni 12 mesi, anziché 107.88 euro (somma totale dei 8.99 euro al mese moltiplicato per i 12 mesi dell’anno). Dopo aver effettuato l’iscrizione (per chi non era già abbonato a Disney+) si può finalmente accedere nel mondo di Star.

Star Disney Plus, come funziona il nuovo catalogo

La prima cosa che salta all’occhio è il catalogo di Star Disney Plus: per ora, infatti, troviamo 52 Serie Tv (per un totale di 6mila episodi) e 400 film. Un elenco che si allungherà nei prossimi mesi con l’arrivo – tra i titoli più attesi – della quarta stagione di Boris. Insomma, le basi sembrano essere molto solide e con queste novità anche la piattaforma in streaming di casa Disney si ritaglia uno spazio molto importante nel settore dell’intrattenimento in streaming. Perché nel catalogo – oltre a film, serie tv e cartoni animati (I Griffin, American Dad, The Cleveland Show, tra i più conosciuti) c’è anche una sezione dedicata ai Tv Special. E, come accade già per Netflix e Amazon Prime Video, anche su Star Disney Plus ci sono le produzioni originali (e, quindi, esclusive): e tra queste, il prossimi autunno, comparirà anche la quarta stagione della serie con Francesco Pannofino nei panni di René Ferretti.

Il pin per il profilo riservato

Dopo il catalogo, passiamo agli aspetti tecnici. Come già accadeva prima dell’avvento di Star, l’abbonamento dà la possibilità di accesso fino a quattro dispositivi in contemporanea. Questo vuol dire che quattro utenti possono essere collegati e vedere contenuti differenti. Ma c’è anche un’altra grande possibilità: organizzare una visone di gruppo con Groupwatch: «Metti in pausa, riavvolgi e interagisci con un massimo di sei persone. Per partecipare è necessario un abbonamento attivo». Inoltre si possono scaricare contenuti sul proprio dispositivo e guardarli, sempre attraverso l’app o il browser, anche offline.

Ma la grande novità riguarda i profili. Detto che Star Disney Plus è utilizzabile su quattro dispositivi contemporaneamente, esiste la possibilità di condividere il proprio abbonamento con altre persone. In modo protetto.

Entrando nella sezione ‘modifica profilo’, si può inserire un codice Pin di quattro cifre che limita l’accesso ai contenuti visti da quel profilo. In pratica, dunque, quel che guardi su Star Disney Plus non sarà visto dalle persone con cui si condivide l’abbonamento. Il tutto, inoltre, implementa il parental control che indicizza i titoli in base alla classificazione dei titoli.

Un modo anche per condividere ed esseri sicuri che i minori che condividono con i genitori un account Disney+ non guardino titoli considerati non adatti alla loro età.

(foto di copertina: da Star)