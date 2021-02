Boris 4 sarà tra i pionieri italiani di Star su Disney+

Dopo che è arrivata l’ufficialità relativa alla realizzazione di Boris 4, una notizia attesa da anni da migliaia di fan appassionati alla mitica ‘fuoriserie’ italiana, in molti si chiedono quanto dovranno aspettare per rivedere René Ferretti e il suo pesciolino, Augusto Biascica che smarmella, Stanis La Rochelle alle prese con le recitazioni rigorosamente non italiane, lo schiavo Alessandro (seppia), Duccio e la sua voglia di non fare nulla, e così via. Ma soprattutto: su quale piattaforma vedremo Boris 4?

Va fatta una premessa. Le prime tre serie di Boris sono andate in onda su Fox. Boris 4 non sarà trasmesso sulla rete televisiva tematica italiana di intrattenimento, ma bensì sulla sezione ‘Star‘ di Disney+. Vediamo di cosa si tratta.

Star è il nuovo canale della piattaforma di streaming Disney, con titoli pensati per tutta la famiglia, ma in particolare per gli adulti, tanto che sarà attivo anche il parental control. Star arriverà in Italia a partire dal 23 febbraio e diventerà il sesto brand ad essere incluso nell’offerta di Disney+, andando ad aggiungersi ai già presenti Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e Disney. Chi si abbonerà a Disney+ potrà quindi vedere film, contenuti originali e serie tv. Tra cui appunto Boris 4.

Secondo le prime indiscrezioni, Boris 4 non sarà visibile prima del 2022. Come infatti confermato da Alberto Di Stasio, l’attore che nella fiction interpreta il direttore di produzione avido di soldi Sergio Vannucci, le riprese dovrebbero iniziare in estate, con tutti i problemi che purtroppo il maledetto coronavirus sta comportando anche nel comparto cinematografico. Non si hanno ancora conferme ufficiali sul cast, anche se i nomi illustri (Francesco Pannofino, Pietro Sermonti, Alessandro Tiberi, Paolo Calabresi solo per citarne alcuni) non dovrebbero mancare. Purtroppo, due assenze sono certe: Roberta Fiorentini (nella serie interpretava Itala) e Mattia Torre, scomparsi prematuramente e a cui gli autori hanno già annunciato di voler dedicare Boris 4.

