Netflix sta testando un nuovo abbonamento “Smart” da 5,49 dollari

Potremmo dire che si tratta del nuovo “fast-food” di Netflix. O di una consumazione in piedi, al bancone (vi ricordate quando si poteva entrare nei bar? Già…). Si parla sempre più insistentemente – nelle pieghe dei leaks che affollano i social network, specialmente Twitter – di un nuovo smart plan di Netflix, un abbonamento che sarà possibile soltanto per dispositivi mobili come smartphone e tablet. Il costo? 5,49 dollari americani. O, se preferite, 199 rupie indiane al mese.

Smart plan di Netflix, cos’è e come funziona

Perché è proprio l’India la nazione che ha fatto da pioniere in questa nuova sperimentazione. In linea con la nuova regolamentazione sulle piattaforme di streaming che è stata recentemente approvata dal governo del Paese, infatti, Netflix ha proposto una nuova formula di abbonamento (rispetto alle sue tre canoniche) con l’intento di attrarre sempre più consensi su uno dei mercati più in espansione del settore. Quello indiano, appunto.

Noi sappiamo che, attualmente, Netflix mette a disposizione tre proposte di abbonamento. Quella Basic da 7,99 euro, che prevede una buona qualità del video, una risoluzione a 480p e la condivisione dell’account su diversi dispositivi, dallo smartphone fino alla smart TV; c’è poi la proposta Standard da 11,99 euro che prevede una qualità del video ottima, una risoluzione da 1080p e la solita condivisione dell’account; stessa funzione che resta anche nella proposta di piano Premium, da 15,99 euro al mese, con qualità del video massima e risoluzione in 4k+HDR.

La funzione Smart si collocherebbe alla base di questa piramide e sarebbe l’ideale per chi volesse fruire della piattaforma di streaming esclusivamente da mobile. Sarebbe possibile accedere al proprio account soltanto per un solo schermo, con la risoluzione da 480p (e questo va nella direzione della limitazione della condivisione degli account che recentemente Netflix sta provando a imporre ai suoi abbonati). In India, addirittura, a questo piano si aggiunge anche la tariffa Mobile+, da 100 rupie in più al mese, con la possibilità di avere una risoluzione più ampia a 1080p.

Se si considera che recentemente il tempo di fruizione di internet da smartphone è aumentato di molto (anche a causa della pandemia e dei suoi effetti nelle relazioni sociali), si comprende molto bene come la direzione di un abbonamento mobile oriented sia uno degli obiettivi della piattaforma di streaming. Preparate i cellulari: se non sei cultore dell’alta definizione nei prodotti cinematografici, potresti risparmiare 2,50 al mese sul tuo abbonamento. Ma addio film a schermo intero.