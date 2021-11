Quando è uno dei co-fondatori di Youtube a bocciare la scomparsa dei “non mi piace”

Tra la pioggia di critiche per la scomparsa del numero di "Non mi piace" su Youtube arriva anche quella di uno dei co-fondatori

L’annuncio è stato dato qualche giorno fa: il numero di non mi piace Youtube non sarà più presente per «creare un ambiente inclusivo e rispettoso» e «ridurre i comportamenti che mirano a mettere a tacere e molestare i creator, in modo particolare quelli più piccoli e i canali che hanno appena cominciato a postare». Una decisione che è stata presa male dal popolo degli youtuber, dagli utenti e anche da uno dei co-fondatori della piattaforma.Talmente tanto che Jawed Karim è arrivato a prevedere il «declino» di Youtube dopo questo cambiamento. Il punto di chi critica il cambiamento è che tra i miliardi di contenuti presenti su Youtube i dislike permettevano di capire a colpo d’occhio quali erano quelli fuorvianti o quelli spam.

Via i non mi piace Youtube, perché il co-fondatore parla di declino della piattaforma

Karim ha scelto di rendere nota la sua opinione in un modo insolito che già aveva utilizzato in passato, ovvero cambiando la descrizione del primo video mai caricato su Youtube. Si tratta del contenuto che prende il titolo di “Me at the zoo” e che vede protagonista proprio lo stesso Karim. «Quando ogni YouTuber è d’accordo che rimuovere i dislikes è un’idea stupida, probabilmente lo è. Provaci ancora, YouTube [face palm emoji]», aveva scritto qualche giorno fa, rincarando la dose nella mattinata di mercoledì 17 novembre.

Il co-fondatore si domanda «perché YouTube dovrebbe fare questo cambiamento universalmente antipatico? C’è una ragione, ma non è una buona ragione, e non sarà rivelata pubblicamente», sostenendo che «la capacità di identificare facilmente e rapidamente i cattivi contenuti è una caratteristica essenziale di una piattaforma di contenuti generati dagli utenti. Perché? Perché non tutti i contenuti generati dagli utenti sono buoni».

Il principio della saggezza delle folle

Karim fa riferimento al principio della saggezza delle folle per argomentare la sua opinione: «Il processo funziona, e c’è un nome per questo: la saggezza delle folle. Esso si rompe quando la piattaforma interferisce. A quel punto per la piattaforma, invariabilmente, inizia il declino. YouTube vuole diventare un posto dove tutto è mediocre?». Come riporta The Verge, il co-fondatore di Youtube aveva già modificato la descrizione del video per esprimere in maniera informale le sue opinioni in passato, nel 2013, quando la piattaforma aveva annunciato che avrebbe utilizzato gli account Google Plus per permettere di commentare su Youtube.

«Negli affari, c’è solo una cosa più importante di “Fallo meglio” . conclude Karim – ed è “Non mandare tutto a puttane”». Se avrà o meno ragione sul declino di Youtube potrà dircelo solo il tempo.