Via i non mi piace da Youtube per preservare la salute dei creator

Youtube ha deciso di tentare un esperimento e di non mostrare più il numero di dislike agli utenti nei video. L’annuncio arriva via Twitter e tutto gira attorno alla salute delle persone che frequentano la piattaforma video, in particolare i creator. Youtube ha deciso di avviare un test in seguito alle segnalazioni di alcuni creatori di contenuti che sono finiti al centro di vere e proprie campagna di dislike. Per ora non è dato sapere se il test riguarderà solo la versione web o anche l’applicazione di Youtube.

Via dislike Youtube per preservare la salute dei creator

Creators, you’ll still be able to see the exact number of likes and dislikes in YouTube Studio. For viewers, if you’re in the experiment, you can still like or dislike a video to share feedback with creators and help tune the recommendations you see on YouTube. — YouTube (@YouTube) March 30, 2021

Su Twitter Youtube scrive: «In risposta ai feedback dei crator sul loro benessere e le campagne di dislike, stiamo testando qualche uovo design che non prevede di mostrate agli spettatori il numero di dislike. Se siete parte di questo piccolo esperimento, potreste sperimentare uno di questi design nelle prossime settimane». Non manca un messaggio diretto sia ai creator che aglo utenti: «Sarete ancora in grado di vedere l’esatto numero di like e dislike su Youtybe Studio. Per gli utenti, se siete nell’esperiemento, potete ancora mettere like o dislike a un video per condividere i vostri feedback con i creator e aiutare Youtube a calibrare i raccomandati per voi».

Scoraggiare le tempeste di dislike

Questo è lo scopo di Youtube: impedire che i “dislike mobs”, vere e proprie campagne di dislike che prendono come bersaglio determinati creator. L’esperimento è simile a quello di altre piattaforme – si veda Instagram – e ha lo scopo di stroncare sul nascere queste situazioni spiacevoli. Youtube ha spiegato il test tramite un articolo di supporto affermando che i dislike possono influenzare il benessere di un creator e la sola possibilità di poterli mettere può «motivare una campagna mirata». L’idea di base è che il solo fato di vedere il numero di dislike che sale sotto un video potrebbe essere sufficiente agli utenti per aggiungere anche il loro pollice in giù.