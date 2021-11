Su YouTube non ci sarà più il numero dei ‘non mi piace’ sui video

Il pollice in giù spesso usato per campagne di odio e bullismo

YouTube ha deciso: il conteggio dei ‘non mi piace’ sotto ai video non sarà più visibile. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia.

LEGGI ANCHE –> L’audizione della piattaforma web 2.0, di Snapchat e di TikTok: «Essere diversi da Facebook non è una difesa»

La mossa, secondo la compagnia parte del gruppo Alphabet, si è resa necessaria per “creare un ambiente inclusivo e rispettoso”. Ad oggi, YouTube, insieme a Reddit, è una delle poche piattaforme ad offrire agli utenti la possibilità di votare contro un contenuto, mentre social come Twitter, Facebook e TikTok spingono verso interazioni più positive e meno divisorie. Instagram ha introdotto a maggio la possibilità di nascondere il monte di ‘mi piace’ dalle foto pubblicate. Come spiega il team di YouTube, spesso il pollice verso è stato utilizzato dagli iscritti per condurre campagne di odio e bullismo contro altri utenti. Nella fase di test, le modifiche hanno reso le persone “meno propense a cliccare il pulsante ‘non mi piace’ di un video per aumentarne il conteggio”. I navigatori potranno ancora cliccare il ‘non mi piace’, il che ottimizzerà i contenuti consigliati, ma il numero dei ‘dislike’ non sarà più pubblico ma disponibile solo ai creatori del video.

«È un passo importante per ridurre i comportamenti che mirano a mettere a tacere e molestare i creator, in modo particolare quelli più piccoli e i canali che hanno appena cominciato a postare», ha spiegato un portavoce sul blog aziendale. Il post di YouTube che annuncia i piani per nascondere i conteggi dei ‘non mi piace’ è stato a sua volta non apprezzato da 33.000 persone, ottenendo più di quattro volte il numero di ‘mi piace’. Dopo la notizia, YouTube ha respinto le lamentele degli utenti secondo cui la mossa equivale a censura e protezione dei grandi marchi e inserzionisti.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]