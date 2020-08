Nel dl agosto la possibilità di un rimborso del 20% per chi mangia fuori

Le misure per incentivare la ripresa del turismo e non solo nel nostro paese stanno prendendo forma. Il dl agosto, in particolare – oltre alla proroga dello smart working, le nuove regole per la cassa integrazione e il rinvio delle scadenze fiscali – si fa strada anche l’ipotesi di un conto light in bar e ristoranti. Si parla di una cifra che potrebbe andare da un miliardo a due – ancora non ci sono certezze in questo senso – per incentivare i clienti a mangiare fuori con la promessa di avere un rimborso pari al 20%.

Bonus ristorante del 20% del conto

Si parla di conto light al ristorante con il dl agosto, ovvero di un rimborso pari al 20% del conto per incentivare le persone ad andare al ristorante. L’ipotesi è anche quella di rendere più alto il bonus per ristoranti, bar e locali che si trovano nei centri storici. L’obiettivo è quello di incentivare i consumi e al meccanismo stanno lavorando i viceministri Laura Castelli e Stefano Buffagni. Il bonus dovrebbe avere validità per le spese fatte dal mese di agosto o settembre 2020 al mese di dicembre 2020.

Come funzionerebbe il rimborso del bonus ristorante

Il meccanismo di rimborso del bonus ristorante sarebbe semplice: si tratta di pagare presso pieno per poi ricevere il ristoro direttamente sul conto o sulla carta o – in alternativa – registrandosi su un app apposita. In questo senso si sta valutando anche un eventuale rimborso per abbigliamento e elettrodomestici per incoraggiare ulteriormente le persone a spendere a a dare nuovo vigore all’economia del paese. Il dl agosto dovrebbe uscire e mettere in chiaro in quali campi verranno investiti i 25 miliardi stanziati.

