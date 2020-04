De Luca chiarisce: «In Campania, jogging vietato: si può solo passeggiare»

La giornata di ieri era stata la prima che aveva fatto segnare un timido allentamento delle misure di contenimento in Campania. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca aveva consentito delle uscite in strada in alcune fasce orarie, visto l’andamento della curva del contagio all’interno della stessa regione. Tuttavia, quasta concessione è stata occasione di assembramenti anche piuttosto evidenti sul lungomare di Napoli, con molta gente che si è riversata in strada per correre e fare esercizio fisico. Oggi, De Luca è intervenuto per specificare il divieto di jogging in regione.

LEGGI ANCHE > Per De Luca chi crede di riprendere la movida è uno scemo che si è bevuto il cervello

Divieto di jogging in Campania, il chiarimento di De Luca

Nella giornata del 28 aprile, infatti, il governatore ha emanato un chiarimento rispetto all’ordinanza delle 24 ore precedenti che ha messo in evidenza quali attività saranno consentite all’aperto e quali no:

«Non è permesso – si legge nell’ordinanza – svolgere attività di corsa, footing o jogging, in quanto le dette attività sono incompatibili con l’uso della mascherina perché pericolose ove svolte con copertura di naso e bocca e tenuto conto che chi esercita tali attività emette microgoccioline di saliva (droplet) potenziali fonti di contagio. L’attività motoria permessa (sostanzialmente passeggiate) deve essere svolta in prossimità della propria abitazione, con divieto assoluto di assembramenti e con obbligo di utilizzo delle mascherine e di rispetto della distanza minima di due metri».

Nel corso di una conferenza stampa, inoltre, Vincenzo De Luca ha specificato che la Campania non è tornata alla normalità e che la scelta di consentire le passeggiate è semplicemente un modo per dare respiro alle famiglie dopo due mesi di chiusura. Il governatore ha invitato a indossare la mascherina, a lavarsi sempre le mani e a mantenere il distanziamento sociale di uno o due metri.