Donald Trump: «Stiamo vincendo praticamente tutto, la partita è chiusa»

La partita è chiusa. Così Donald Trump dalla sala stampa della Casa Bianca annuncia la sua vittoria elettorale. Il Presidente uscente ha annunciato gli Stati in cui i repubblicani hanno vinto e ha detto che queste sono evidenze, accusando il suo avversario Biden – e i democratici – di voler oscurare il vero risultato elettorale. Il discorso Trump parla di festeggiamenti pronti per la sua riconferma alla guida degli Stati Uniti e di ricorso alla Corte Suprema contro chi vuole oscurare questo risultato.

«Voglio ringraziare il popolo americano per il grande sostegno. Milioni di persone hanno votato per noi stanotte. E un gruppo triste di persone sta cercando di mettere in ombra il nostro risultato. Siamo pronti per uscire e festeggiare. Un voto incredibile, un successo incredibile. Numeri da record. Abbiamo vinto Stati che non ci aspettavamo, abbiamo vinto la Florida. Abbiamo vinto in Texas, in Ohio. In molti Stati non riusciranno mai a raggiungerci».

Discorso Trump, il presidente uscente celebra la sua vittoria

«Anche in Arizona abbiamo tanti voti, anche se qualcuno ha detto già di aver vinto. E forse sarà così, ma lì abbiamo ottenuto molti voti. Noi stiamo vincendo anche in Pennsylvania – ha detto Donald Trump -. Abbiamo circa 690mila voti di vantaggio in Pennsylvania e ancora la partita non è chiusa. Ci sono alcune aree di quello Stato che mi vuole ancora Presidente. E stiamo vincendo anche in Michigan».

«È in atto una frode»

Nel discorso Trump, il Presidente uscente ha annunciato anche il ricorso alla Corte Suprema perché – secondo lui – si sta tentando di oscurare il risultato ottenuto dai repubblicani. Già in mattinata aveva twittato in questa direzione e con la medesima accusa, prima che il social network oscurasse quel post. «Eravamo pronti per vincere questa elezione e francamente l’abbiamo vinta. È in atto una frode e ci rivolgeremo alla Corte suprema americana. È un momento piuttosto triste. Vinceremo e per quanto mi riguarda abbiamo già vinto».

(foto di copertina: da RaiNews24)