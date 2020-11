Quali sono gli stati (decisivi) ancora in bilico alle 8 del mattino

Gli stati in bilico, come è noto, decideranno l’esito delle elezioni americane. Per raggiungere quota 270 elettori, infatti, occorrerà ancora aspettare diverse ore, complice il voto via posta e il grande quantitativo di schede da scrutinare dopo quelle di chi si è recato ai seggi. In questo senso vanno lette le dichiarazioni di Joe Biden che ha invitato i propri elettori e i cittadini americani ad avere pazienza, perché bisognerà aspettare il conteggio fino all’ultimo voto. Trump, al contrario, ha stabilito che le dichiarazioni troppo ottimistiche dell’avversario portano alla circostanza da lui temuta, ovvero quella dei dem che «vogliono rubare le elezioni».

Stati in bilico alle 8 del mattino: cosa sta succedendo

Tuttavia, siamo ancora lontani dal poter decidere qualcosa. Gli stati in bilico sono ancora diversi e – per il peso che hanno con i Grandi Elettori che assegnano – possono confermare o ribaltare l’attuale risultato ufficiale (che vede Joe Biden avanti con 227 Grandi Elettori contro i 176 di Joe Biden).

Iniziamo da est. Il Maine (dove Joe Biden sembra in vantaggio) deve ancora assegnare i suoi 4 Grandi Elettori. Wisconsin e Michigan mettono in palio globalmente 26 Grandi Elettori: in questi stati sembra essere avanti Donald Trump, ma c’è grande attesa per i risultati che dovrebbero arrivare per posta. La Pennsylvania è quella che fa più gola per i suoi 20 elettori, ma è lo stato dove i risultati arriveranno più tardi: al momento, con i voti ai seggi, è avanti Trump.

Stati in bilico, i 4 territori decisivi per le elezioni

Il North Carolina è conteso: Biden e Trump sono separati da un solo punto percentuale, che potrebbe decidere a chi assegnare i 15 grandi elettori. Anche la Georgia è uno stato conteso e anche su questo – nonostante il vantaggio di Trump – Biden si è dichiarato molto ottimista.

Mancano, a est, Arizona (che però è praticamente stato già assegnato a Biden) e Nevada: anche qui, il candidato democratico sembra in vantaggio.

Insomma, la partita sembra giocarsi in quattro Stati chiave: Wisconsin, Michigan, Georgia e Pennsylvania. Saranno questi territori a decidere il futuro degli Stati Uniti.