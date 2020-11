Joe Biden parla al Paese: «Siamo sulla strada per vincere queste elezioni» 

A sorpresa c’è un discorso Joe Biden nel bel mezzo dello scrutinio, quando sulla East Coast è passata da qualche minuto la mezzanotte e mezza. Il candidato democratico si presenterà davanti al paese e agli elettori per fare il punto della situazione in una corsa sin qui molto tirata e davvero in bilico. In base al voto popolare, infatti, i due sfidanti – Joe Biden e Donald Trump – sono a cavallo del 50%, un risultato che alla vigilia di queste elezioni non era assolutamente atteso.

Discorso Joe Biden, la sicurezza del candidato democratico

«Sapevamo sarebbe stata lunga – ha detto Biden -, ma ci sentiamo bene per come stiamo. Siamo sulla strada per vincere queste elezioni. Lo sapevamo che ci vorrà tempo e dobbiamo essere pazienti, finché non sarà contato ogni singolo voto e ogni scheda. Ma siamo molto positivi. Abbiamo probabilmente vinto già in Arizona, ci è stato assegnato il Minnesota e siamo ancora in lotta in Georgia: siamo molto positivi su Wisconsin e Michigan. Comunque ci vorrà tempo per contare i voti, ma vinceremo anche in Pennsylvania».

Joe Biden, poi, sembra escludere che a proclamare la vittoria possano essere i presidenti: «Non sarò io o Donald Trump a decidere chi ha vinto queste elezioni: lo deciderà il popolo. Mia nonna diceva di mantenere la fede, io oggi lo dico a voi. Mantenete la fede perché vinciamo».

Discorso Joe Biden, l’invito a Trump: «Non deciderà Biden o Trump chi vince, deciderà il popolo»

Il discorso di Biden sembra essere molto sicuro e coraggioso, anche in base al fatto che le proiezioni danno Trump in vantaggio in Pennsylvania e in Michigan. Ma il candidato democratico ha voluto mettere le mani avanti, sottolineando la necessità di aspettare anche i voti arrivati per posta, contando le schede una per una fino a quando lo scrutinio non sarà finito. Per questo motivo, Trump non dovrebbe dichiarare il risultato – come ha fatto intendere lo stesso Biden – prima dell’arrivo dei voti postali.