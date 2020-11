Dove ha vinto Joe Biden

Nonostante il grande vantaggio nei sondaggi, Joe Biden sembra faticare più del solito per conquistare il posto alla Casa Bianca e non è detto che – al termine di queste lunghissime giornate – ci riuscirà. Il candidato democratico ha vinto in tutti gli Stati che sono sempre stati tradizionalmente democratici, ma la vera sfida si gioca in diversi punti chiave, i cosiddetti swing States che, chiaramente, determineranno il raggiungimento di quota 270, il numero magico che consente a uno dei due presidenti di vincere l’elezioni Usa 2020. Gli stati Biden decisivi dovrebbero essere quattro.

LEGGI ANCHE > Elezioni Usa 2020, i risultati stato per stato

Stati Biden, dove ha vinto o sta vincendo il candidato dem

Per vincere le elezioni, Biden dovrebbe vincere in Arizona, nel 2° distretto del Nebraska, ma anche in Michigan e Wisconsin. Si tratta di un ottimo piano in assenza della Pennsylvania, uno stato chiave che – tuttavia – al momento sta andando verso Trump: qui mancano diversi voti postali, che potrebbero arrivare nel pomeriggio italiano del 4 novembre.

Stati Biden, la situazione in Arizona e Nebraska-2

Gli ultimi risultati danno Biden in vantaggio nel secondo distretto del Nebraska (si ricorda che questo è uno stato che ha un sistema elettorale diverso rispetto al maggioritario del resto del Paese), mentre Fox News ha già assegnato al candidato democratico l’Arizona. Mancano i risultati di Michigan e Wisconsin, oltre a quelli della Pennsylvania ovviamente.

Nel frattempo, Joe Biden si conferma anche in Minnesota – uno stato che era già stato appannaggio di Hillary Clinton nel 2016 -, in cui il candidato democratico sembra aver rafforzato la propria presenza.