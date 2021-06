Una modella inglese ha reso la gravidanza protagonista del suo account OnlyFans arrivando a ricevere una lauta offerta per trasmettere il momento del parto in diretta

L’influencer che ha deciso di partorire in diretta streaming per 12 mila euro

Di chiama Carla Bellucci, ha 39 anni ed è una modella inglese il cui successo è aumentato negli ultimi anni grazie al suo profilo Instagram e a quello su OnlyFans. Quest’ultima piattaforma è quella che le ha procurato maggiore successo e alla quale, secondo quanto afferma, deve la maggior parte delle sue entrate. In Inghilterra la donna è famosa per una serie di stravaganze che l’hanno vista protagonista. Nel 2019, per esempio, si è vantata di essersi rifatta il naso sfruttando il Servizio sanitario nazionale fingendo una depressione. La sua quarta gravidanza, annunciata da mesi, è già stata utilizzata per monetizzare su OnlyFans ma ora, a quanto pare, la modella ha deciso di salire di un altro gradino: quello della diretta parto influencer.

«Mi hanno offerto 12 mila euro per vedere il parto in diretta, perché no?»

Carla Bellucci ha deciso, da quando è incinta, di vendere le sue foto sexy con il pancione vista la richiesta dei suoi follower su OnlyFans. «Ho guadagnato oltre 3 mila sterline il giorno in cui ho rivelato la mia gravidanza – ha dichiarato – Gli uomini vogliono vedere il mio pancione e sono entusiasti dei cambiamenti del mio corpo». In una recente intervista al tabloid The Daily Star la donna ha dichiarato che le è stato espressamente chiesto di trasmettere il momento del parto in diretta streaming in cambio di una lauta somma: ben 12 mila euro.

Da quando è incinta, infatti, sono molte le persone che si sono abbonate per visionare i contenuti del suo account su OnlyFans, tutti mostrando di apprezzare particolarmente il suo stato di gravidanza. La donna, del resto, ha ammesso di pubblicare foto del suo pancione proprio per aumentare le sue entrate: «Per ora mi hanno offerto 12.000 euro per trasmettere la nascita del mio bambino. E mi sono detta: perché no?». Un modo, secondo lei, per dare «la possibilità ai miei fan di assistere ad un evento così importante per me».

Fino all’ultimo briciolo di intimità per il denaro

La modella ha scelto di sfruttare la dolce attesa per aumentare le sue entrate, arrivando a valicare anche il confine della violazione di un momento di massima intimità: il parto. Le critiche non sono tardate ad arrivare e la donna ha detto la sua: «Tanta gente partorisce all’interno di programmi e documentari per la TV – ha affermato – non riesco a vedere la differenza. Sono sicura che non vengono nemmeno pagati».

La scelta è chiaramente dettata solo dal desiderio di lucrare sopra l’evento: «Sono una donna d’affari e ho bisogno di fare soldi. Io sono il mio business. Sarò nervosa quel giorno, ma alla fine mi darebbero un sacco di denaro. Come posso rifiutare?». Che gli influencer facciano di se stessi il proprio business non è una novità, ma arrivare a sfruttare per denaro nemmeno il periodo della gravidanza ma il momento stesso del parto è un limite che ancora non era stato valicato.

Un limite che, ci auguriamo, possa tornare a essere tale. Ognuno è e rimane libero di fare quello che vuole con la propria esistenza e il proprio corpo ma, in questo caso, si tratta di una scelta presa per un’altra persona, un figlio, che un giorno potrebbe decisamente contestare questa situazione.