Ci sono problemi con i direct di Instagram

Direct, ma non troppo. Nelle ultime ore, si stanno raccogliendo una serie di segnalazioni a proposito di un particolare malfunzionamento di Instagram che fa un po’ il paio con quello che si è evidenziato qualche giorno fa: il 14 giugno 2022 stavamo parlando di un bug che riguardava le stories di Instagram, con gli utenti che erano costretti a vedere tutto il set di video e messaggi da 15 secondi che venivano pubblicati dai vari account, prima di raggiungere la nuova story appena caricata. Insomma: per vedere un contenuto nuovo, occorreva prima ripercorrere tutti gli altri pubblicati fino a quel momento, con problemi evidenti soprattutto per alcune categorie di utenti, come i creators. Oggi, invece, è un’altra funzionalità di Instagram a dare problemi: si segnala una sorta di down dei direct di Instagram.

Direct di Instagram e problemi degli utenti

Le segnalazioni che stanno arrivando circa dalle 17 del pomeriggio del 5 luglio riguardano il meccanismo di invio dei messaggi diretti attraverso il social network. È una funzionalità che viene utilizzata sempre più spesso anche per comunicazioni generiche, non direttamente legate all’attività di un utente su Instagram: è un modo per entrare in contatto, per mantenere relazioni, per dare informazioni, esattamente come qualsiasi altro servizio di messaggistica. Il fatto che i direct di Instagram stiano dando problemi, dunque, equivale a un malfunzionamento di un mezzo di comunicazione diretta tra utenti (un po’ quello che accade con i WhatsApp down).

Gli utenti che hanno provato a utilizzare i direct nelle ultime ore hanno sperimentato diversi problemi: c’è chi non riesce per nulla a inviare messaggi in direct, c’è chi invece segnala il corretto invio del direct ma la sua contemporanea cancellazione. Quest’ultimo malfunzionamento fa porre una domanda: il destinatario del messaggio ha ricevuto il mio direct oppure no? Il problema non sembra limitato soltanto a utenti italiani, ma le segnalazioni di malfunzionamento dei direct di Instagram sembrano essere decisamente estese.

Al momento, Instagram non ha condiviso alcuna comunicazione ufficiale sulla situazione. Possono essere diversi i problemi collegati a questo malfunzionamento: l’ipotesi più plausibile è che si tratti di un possibile bug collegato a uno degli ultimi aggiornamenti dell’applicazione. In quel caso, bisognerà provare a reinstallare l’applicazione o a tornare alla sua versione precedente. Ma non è detto che il problema si risolva.