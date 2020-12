Oggi e l'analisi della personalità in base all'esperto più apprezzato

Se le riviste pubblicano test per scoprire «quale virologo sei»

Alle classifiche sulla qualunque siamo, ormai, abituati. In tempo di pandemia questa strana moda (non solo italiana) ha preso piede coinvolgendo anche tutti gli esperti di medicina che si intervallano – a cadenza quasi regolare – davanti alle telecamere televisivi, ospiti dei più disparati programmi in onda ogni giorno. Un’alternanza che ha stancato molti italiani visto che, anche a causa della loro onnipresenza, si è generato tantissimo caos e poche risposte univoche. Ora, però, mancava un solo tassello: il test «Dimmi che esperto segui e ti dirò chi sei».

Non è un qualcosa di recente, ma dalla giornata di ieri, martedì 1 dicembre, il contenuto di un articolo pubblicato sull’edizione della rivista Oggi lo scorso 5 novembre è salito agli onori della cronaca. Si tratta dei ritratti dei vari esperti che affollano quotidianamente gli schermi televisivi, le pagine dei giornali e i social.

Dimmi che esperto segui e ti dirò chi sei, l’imbarazzante test su Oggi

Su oggi troviamo i ritratti di Franco Locatelli, Antonella Viola, Andrea Crisanti, Ilaria Capua, Massimo Galli, Fabrizio Pregliasco, Alberto Zangrillo e Roberto Burioni. Non tutti, dunque, perché la televisione italiana ospita sempre più spesso tante altre personalità della comunità scientifica. Per esempio manca Matteo Bassetti – sulla cresta dell’onda dallo scorso periodo estivo -, o altri medici-virologi che hanno rilasciato numerose dichiarazioni fin dall’inizio della pandemia in Italia.

Lo specchio dei tempi

Insomma, un test per scoprire la propria personalità attraverso la preferenza sullo stile comunicativo (e le cose che dice) l’esperto di turno. Oggi, lo specchio dei tempi. Una volta si facevano questi test basandosi sugli attori e sui cantanti. Ma ora le vere star sono i virologi che vediamo ogni giorno. Purtroppo siamo arrivati a questo. Ora non ci resta che scavare.

(foto di copertina: da Oggi)