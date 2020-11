Perché Matteo Bassetti racconta balle sui morti Covid?

Numeri che non trovano conferma, sciorinati in tv senza colpo ferire

Se nel mese di febbraio alcune considerazioni sul Covid erano accettabili per via di una situazione di non conoscenza dell’imminente pandemia, ora dopo mesi di emergenza sanitaria, centinaia di migliaia di contagiati e migliaia di vittime (parlando solo dell’Italia), non è più possibile dover ascoltare in televisione esperti della prima e dell’ultim’ora che plasmano i numeri in base alla propria esigenza dialettica raccontando delle vere e proprie balle a chi li ascolta. E, oltretutto, lo fa dando adito e credibilità a quella schiera di negazionisti e complottisti. Insomma, Matteo Bassetti anche oggi non ha perso l’occasione per non fornire informazioni falsate a chi – malauguratamente – era collegato su La7 nel momento del suo intervento.

Ecco cosa ha detto Matteo Bassetti nella sua ospitata (anche oggi) a L’Aria che Tira su La7.

«Abbiamo sbagliato a contare i decessi, anche chi aveva un infarto con un tampone positivo veniva registrato come morto per Covid», ha detto puntando il dito contro chi ha fatto i conti e i media che hanno riportato le notizie. Ma, ovviamente, non è così e, forse, l’immunologo genovese ha letto report sbagliati.

Bassetti e le balle sui morti Covid in Italia

Per spiegare perché quanto narrato da Matteo Bassetti sia una balla utilizziamo i numeri e un thread Twitter di Lorenzo Ruffino che da mesi segue le dinamiche dell’epidemia nel nostro Paese. E sono numeri reali tratti da report reali. Non da barzellette da teatro di avanspettacolo come, invece, stanno diventando alcune ospitate televisive e trasmissioni.

Diceva il rapporto che “è presumibile che il decesso non si sarebbe verificato se l’infezione da Sars-CoV-2 non fosse intervenuta”. Considerando i decessi accertati al 16 luglio si poteva stimare che circa 30.000 persone non sarebbero morte se non avessero contratto il virus. — Lorenzo Ruffino (@Ruffino_Lorenzo) November 19, 2020

Quello che dice Bassetti è sostanzialmente una stupidaggine (l’ennesima). Ma un giornalista che glielo faccia notare ogni tanto? — Lorenzo Ruffino (@Ruffino_Lorenzo) November 19, 2020

Basta questo, bastano i numeri. Adesso piantiamola di sparare stupidaggini ed evitiamo di dare ulteriore spazio a chi ormai presenzia per sponsorizzare i propri libri sul Covid e sull’epidemia. Di cantori di false verità ne avevamo già troppi.

