La Lega scarica Angela Maraventano

La controversa frase pronunciata dal palco di Catania in attesa dell’avvio del processo a Salvini potrebbe portare alle dimissioni Angela Maraventano. A chiedere il passo di lato all’ex senatrice del Carroccio è la stessa Lega in Sicilia che non ha apprezzato quelle parole sulla mafia, parlando del tema dei migranti. Ora la pasionaria leghista rischia di dover lasciare – su spinta del suo partito – il suo ruolo all’interno del Carroccio.

«Ambiguità in politica sul tema mafia sono inaccettabili, per questo mi aspetto dimissioni spontanee dalla Lega di Angela Maraventano». Queste sono le parole, che hanno il sapore della sentenza, pronunciate dal senatore Stefano Candiani che, oltre al suo ruolo di parlamentare della Repubblica ricopre anche quello di segretario della Lega Salvini Premier in Sicilia. Insomma, a chiedere il passo di lato è uno dei vertici del partito e il principale referente del Carroccio sull’isola.

Dimissioni Angela Maraventano, la richiesta della Lega Sicilia

«Dal palco di Catania abbiamo ascoltato delle affermazioni che contengono dei profili di ambiguità che non sono in alcun modo scusabili politicamente e soprattutto in casa Lega – ha proseguito Stefano Candiani -. Ogni tipo di giustificazione avanzata su questo tema mi sembra francamente insufficiente rispetto alla gravità delle frasi pronunciate. Le dimissioni dalla Lega rimangono l’unica scelta possibile per Maraventano».

La frase sulla mafia che non difende più il territorio

Come abbiamo ricostruito nella giornata di domenica, la frase pronunciata dall’ex senatrice leghista era stata condivisa sui social non nella sua interezza. Ma tirare in ballo la mafia parlando dei migranti e sottolineare come la criminalità organizzata non abbia più il coraggio di prima nel difendere il territorio è comunque un concetto, come sottolineato da Candiani, troppo ambiguo per non aspettarsi reazioni. E le dimissioni Angela Maraventano, ora, sembrano essere l’unica via.

Qualche istante dopo, Angela Maraventano ha confermato le sue dimissioni dalla Lega dopo le polemiche.

(foto di copertina: da video su pagina Facebook di Matteo Salvini)