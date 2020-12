La fidanzata di Salvini va in tv a dire quanto lo ama | VIDEO

Ha sempre detto di non voler sbandierare la sua vita privata in televisione o sui social, e invece. Oggi Matteo Salvini è stato ospite di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’, su Rai1. Si è parlato poco di politica, quasi per nulla. Si è trattata di un’occasione per svelare quel Salvini privato, l’uomo lontano dalla luce dei riflettori. Dalla sua gioventù al rapporto con la sua famiglia, senza tralasciare dettagli della sua vita scolastica. Poi, verso la fine della trasmissione, è stato mandato in onda un video-messaggio molto particolare: la dichiarazione d’amore Francesca Verdini al suo fidanzato.

LEGGI ANCHE > La faccia di Salvini mentre Porro gli dice di non fare le sue liste della spesa

«Sono qui nel posto in cui sono cresciuta e dove amavo andare quando ero piccola sui tetti, in campagna – ha esordito Francesca Verdini nel suo video-messaggio inviato a Oggi è un altro giorno -. Non basterebbe tutta la trasmissione per dirti tutte le ragioni per cui ti amo, per cui ti dirò quello che non va: l’orto, lo stai trascurando». Questo il contenuto del breve messaggio che la fidanzata ha voluto inviare al fidanzato, in diretta televisiva.

Dichiarazione d’amore Francesca Verdini a Salvini, in diretta televisiva

Al ritorno in studio, Matteo Salvini è apparso molto commosso e ha definito la sua fidanzata (con cui sta da un anno e mezzo) un vero e proprio gioiello che lo sopporta e lo supporta. La dichiarazione d’amore Francesca Verdini si chiude con il riferimento all’orto, da cui è nato un solo pomodoro. Insomma, di verde ha solo la fede politica. Evidentemente il pollice no.

(foto di copertina: da Oggi è un altro giorno, Rai1)