La faccia di Salvini mentre Porro gli dice di non fare le sue liste della spesa

I video in cui elenca una quantità infinita di categorie sono diventati virali sui social e sono spesso ripresi da trasmissioni televisive come Propaganda Live. E lunedì sera, nel corso della sua intervista a Quarta Repubblica (in onda s Rete 4), Matteo Salvini è stato punzecchiato sul tema anche da Nicola Porro. Durante il collegamento, il conduttore ha esplicitamente chiesto al leader della Lega di parlare delle proposte emerse dopo il summit del Centrodestra. Tutto normale, se non per quell’inciso. E così Salvini liste della spesa viene sdoganato anche in una trasmissione che, spesso e volentieri, non ha messo in evidenza le sue contraddizioni.

«Senta Salvini, oggi tutti e tre uniti (con Berlusconi e Meloni, ndr), ma lei deve far capire agli italiani. Adesso non ci faccia la tutta la lista perché lo so che lei è specializzato nelle liste. Però lei ci deve dire le tre cose che vi hanno unito. Le tre proposte per l’Italia del Centrodestra». E mentre Nicola Porro faceva questa affermazione, il leader della Lega ha scosso il capo trincerandosi dietro un «no, no, no, no. No, no».

Salvini liste della spesa, anche Porro lo riprende

E il della Lega dà ascolto al conduttore e sciorina solamente i tre punti richiesti. Poi ha parlato anche dell’eventuale caduta del governo Conte, sottolineando che non si fida di Matteo Renzi e che la via maestra sia quella delle elezioni anticipate. Poi, però, apre anche a un fronte: un governo di centrodestra, senza passare dalle urne. Ma come? I numeri parlamentari, allo stato attuale delle cose, non ci sono. Ma il leader della Lega ha citato «qualcuno di buona volontà» che sosterrebbe un esecutivo guidato da Carroccio, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

