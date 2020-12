Ma il Twitter di Salvini non funziona dopo la notizia della falsa positività di Lamorgese?

Era stato tra i primi a twittare quando, lunedì scorso, era uscita la notizia della positività del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, presente – tra le altre cose – al consiglio dei Ministri. Una positività inattesa, come aveva sottolineato la stessa titolare del ministero dell’Interno, visto che il capo del Viminale aveva rispettato scrupolosamente le regole. Matteo Salvini, nonostante tutto, aveva chiesto le dimissioni di Lamorgese, non prima di augurarsi – con un tweet quasi di comodo – la sua pronta guarigione.

Falsa positività Lamorgese, cosa è successo

Oggi, tuttavia, è arrivata la notizia che quello di Lamorgese era un falso positivo. Lo ha annunciato in un comunicato stampa l’azienda ospedaliera Sant’Andrea di Roma, dove il tampone del ministro dell’Interno era stato esaminato. La positività di lunedì è stata collegata a un errore nel processo di analisi del tampone stesso: un evento raro, si spiega nel comunicato, ma non impossibile.

Ora, Lamorgese è negativa, dal momento che due tamponi molecolari sono stati processati il 9 e il 10 dicembre, entrambi non hanno evidenziato tracce di coronavirus nell’organismo del ministro dell’Interno. Eppure, non c’è stata la stessa celerità – da parte di Matteo Salvini – nell’utilizzare il social network da lui preferito per rettificare la sua richiesta di dimissioni e per scusarsi, magari, con il ministro che ha occupato la scrivania a cui, fino ad agosto 2019, il leader della Lega sedeva.

Tanto più – Lamorgese lo lascia intendere tra le righe – che la notizia della sua positività non ha avuto modo di percorrere i necessari step di verifica proprio per la rapida diffusione sui media e sui social media: insomma, se ci fosse stata riservatezza sul caso, si sarebbe evitato tutto lo spiacevole inconveniente. Invece, non è andata così.