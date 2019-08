Matteo Salvini, dal Papeete Beach, dice che Di Battista è «il vacanziero più pagato al mondo»

Rinfreschiamoci la giornata con una notizia che ricorda molto da vicino una barzelletta. Uno scambio di accuse circolare sull’essere più vacanziero. Matteo Salvini, infatti, non ha apprezzato le dichiarazioni di Alessandro Di Battista, che lo invitava a riferire in parlamento sulla storia dei rubli dalla Russia. Secondo l’attivista del Movimento 5 Stelle, infatti, la Lega è un banalissimo partito di sistema, che propone provvedimenti simili a tutti quanti gli altri.

Di Battista vacanziero, l’accusa di Matteo Salvini

Da qui la replica secca di Matteo Salvini, direttamente dalla spiaggia del Papeete Beach di Milano Marittima dove, nella giornata di ieri, il ministro dell’Interno ha addirittura convocato una conferenza stampa (piena di polemiche sia per le sue parole contro il cronista di Repubblica che aveva ripreso il figlio sulla moto d’acqua della polizia, sia per la definizione di «zingaraccia» data a una donna rom).

La replica di Luigi Di Maio alla definizione Di Battista vacanziero

«Gli insulti del signor Di Battista, il vacanziero più pagato del mondo, non mi interessano. Lottiamo ogni giorno contro spacciatori e scafisti, chi se ne frega di Di Battista» – ha affermato Matteo Salvini. Ora, c’è un piccolo corto circuito. Matteo Salvini ha pronunciato queste parole mentre lui stesso si trova in vacanza (in un luogo dove riesce anche a conciliare l’attività lavorativa). Circostanza notata da Luigi Di Maio: «Non mi interessano le polemiche – ha detto il capo politico del M5S -. Certo, trovo curioso che si dia a Di Battista del vacanziero da una spiaggia. Alessandro merita rispetto, così come tutto il M5S».

Lo stesso Di Maio è reduce da una settimana in Sardegna con la sua compagna Virginia Saba. Ma questa corsa a indicare chi è più vacanziero dell’altro, non sarà una sorta di emanazione di un’analisi introspettiva?