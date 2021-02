Ecco chi sono i tre denunciati ‘reality’

Dagli stracci volati sui social alle carte legali. Il Gf Vip, le aziende che rappresentano il programma e il conduttore Alfonso Singorini hanno fatto partire azioni legali congiunte contro i tre seguenti nomi: Stefano Bettarini e Salvo Veneziano, ex concorrenti, e il fotografo Maurizio Sorge.

LEGGI ANCHE > A dicembre, nove nuovi concorrenti nella casa del Gf Vip

Denunciati Gf Vip, i nomi

A nulla servono le smentite, perché le querele hanno un corso legale ben preciso e tempi precisi dettati da burocrazia e apertura fascicoli per indagine. Ma Giornalettismo svela chi sono i destinatari delle missive senza possibilità di essere smentiti. Le prossime parole saranno quelle dei legali, non in tv, non sui social, ma tra le carte bollate.