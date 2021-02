Pupo contro Zorzi: è una questione di interessi? Tutta la verità

Nella scorsa puntata Pupo, l’opinionista del Grande Fratello Vip, ha attaccato duramente Tommaso Zorzi in difesa di Giulia Salemi. L’accanimento non è passato inosservato ai media, ai social e anche nella Casa. Ma c’è un passaggio che noi di Giornalettismo possiamo svelare.

Pupo-Zorzi, le ragioni della lite

All’interno e all’esterno della Casa può esserci un conflitto d’interessi in quanto Pupo è ‘seguito’ dalla stessa agenzia di Giulia Salemi. Agenzia con la quale Zorzi non si è lasciato in buoni rapporti e noi ne siamo a conoscenza, senza possibilità di essere smentiti. Zorzi, per il suo futuro, ha scelto di camminare con le sue gambe insieme con una società da lui creata. È giusto che un opinionista ‘protegga’ una concorrente con televoto aperto e montepremi finale?