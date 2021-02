Matilde Brandi rivela: «Miriam Catania è in crisi col marito»

Intervistata a Casa Chi, Matilde Brandi rilancia la bomba che riguarda una liaison tra due gieffini. «Miriam Catania è in crisi con il marito. Mi ha svelato che Mario Ermito è carino. Tra i due potrebbe nascere una bella amicizia». La Brandi, poche settimane fa, aveva rivelato che dietro le quinte del Gf Vip era esploso l’amore tra due ex gieffini. Noi di Giornalettismo, dopo aver ascoltato le nostre fonti, avevamo scoperto che i nomi indicati dalla Brandi erano quelli di Mario Ermito e della stessa Miriam Catania. Catania-Ermito, il punto di vista di Matilde Brandi e le parole di Mario

Sempre a Casa Chi è intervenuto Mario Ermito raccontando la sua versione dei fatti: «Da Miriam, persona che adoro, mi è arrivata una proposta di fare una prova con lei per un provino che lei doveva sostenere, ma quest’incontro non c’è stato. E poi come si dice: “Tra moglie e marito non mettere Ermito”». Dichiara l’attore scherzando e smentendo la notizia. Sarà vero? Di certo c’è che qualcosa bolle in pentola per il bel Mario.