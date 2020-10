La bestemmia di Denis Dosio che potrebbe valere la squalifica dal Gf Vip | VIDEO

Il Grande Fratello Vip 2020 continua a far parlare si sé per il più classico dei motivi, la bestemmia di uno dei concorrenti. Come già successo a Daniele Bossari nell’edizione 2017, stavolta è toccato a Denis Dosio. Il 19enne è diventato famoso sul web e per essere un ospite fisso nei salotti di Barbara D’Urso. Popolare sui social ma anche su Youtube, il giovane sta partecipando al Grande Fratello Vip per farsi conoscere e sicuramente si parlerà di lui per questo video in cui Denis Dosio bestemmia – seppure non sia chiaro quale sia la formula scelta -.

Denis Dosio bestemmia al Gf Vip

crepata per i NOOO NOOO e il silenzio tombale dopo #GFVIP pic.twitter.com/CWH5qu8plt — fra. (@biebersplume) October 1, 2020

Nel video che sta girando sui social si sente Denis Dosio parlare con altri concorrenti e ridere. A un certo punto al giovane scappa una bestemmia – anche se non è chiaro se sia più o meno grave e un po’ di persone hanno commentato che non capiscono cosa esattamente abbia detto – e la reazione degli altri è immediata. Come sappiamo bene, infatti, ci sono una serie di regole al Grande Fratello che non possono essere violate, pena la squalifica. Bestemmiare, spesso e volentieri, ha costituito motivo di esclusione dalla casa ma andrà verificato il caso specifico.

I compagni nella casa provano a mascherare la questione

Se ne sono accorti tutti subito, consci del regolamento. Alla bestemmia del giovanissimo si è levato un sonoro e prolungato «No!» delle persone coinvolte nella conversazione. La tattica è stata quella di cambiare immediatamente argomento, cercando di dissimulare quanto appena accaduto. Il dubbio adesso e se – dopo l’espulsione di Fausto Leali per le sue frasi su fascismo e nazismo – ora toccherà a Denis Dosio. Sicuramente nella prossima puntata del Gf Vip Signorini affronterà la questione con Dosio e, nel mentre, si attende un comunicato ufficiale del Grande Fratello che chiarisca quali sono le conseguenze incontro alle quali andrà il concorrente.