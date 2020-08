Campania, De Luca pronto a «ripristinare la limitazione della mobilità intraregionale» a fine agosto

Vincenzo De Luca, governatore della Campania che si è fatto notare durante il lockdown e nell’ultimo periodo tanto per il suo comico modo di parlare quanto per la sua inflessibilità sulle norme di contenimento del Covid è pronto a richiudere la Campani. Lo ha comunicato nel corso di una sua diretta Facebook specificando che «l’aumento dei contagi è dovuto a un rilassamento generalizzato rispetto al contenimento e agli assembramenti di migliaia di giovani disattenti».

La «scelta sbagliata del governo nazionale di aprire le frontiere»

L’aumento dei casi – ipotizza De Luca – sarebbe dovuto anche a una «scelta sbagliata del governo nazionale: l’apertura totale delle frontiere in uscita e in entrata senza nessun controllo». Sottolinea poi come la regione Campania abbia già adottato il 12 agosto – «prima di Ferragosto» – un’ordinanza per obbligare i cittadini che rientravano dall’estero – da tutti i paesi, non solo da Croazia, Malta, Spagna e Grecia – a fare i tamponi e l’isolamento domiciliare per 14 giorni o fino al risultato del tampone. «Come sempre abbiamo anticipato anche decisioni che il governo nazionale ha preso dopo», sottolinea il governatore.

De Luca pronto a chiudere la Campania se serve

De Luca parla di «una scelta di rigore fatta dalla Campania di fronte ai numerosissimi casi importati dall’estero». In questo, De Luca si è detto pronto a decidere per una chiusura della regione in quindici giorni: «A fine agosto vedremo se chiedere o no al governo di ripristinare la limitazione della mobilità intraregionale. Lo decideremo tra 15 giorni con grande determinazione, salvo i casi di motivi di lavoro o di salute. Ci regoleremo anche sui contagi nel resto d’Italia». La verifica avverrà alla fine di agosto e si tratta di «un orientamento che assumeremo con grande determinazione».

