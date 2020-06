De Donno possibile candidato sindaco di Mantova. E indovinate chi lo sosterrà?

Da "non ci penso nemmeno" a "non confermo e non smentisco" il passo è breve

Indoviniamo che avete già indovinato. Le avvisaglie c’erano tutte, visto quanto accaduto negli ultimi mesi. Abbiamo segnato la definitiva politicizzazione della plasmoterapia quando De Donno è comparso in una diretta sulla pagina del leghista Matteo Salvini. Oggi, come salta fuori da un articolo di Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano, che De Donno sarebbe pronto a candidarsi come sindaco con una sua lista civica avendo l’appoggio della Lega al Ballottaggio.

LEGGI ANCHE >>> Salvini esulta per De Donno che ha ricevuto un premio per la pace che fu dato anche a Zichichi

Salvini spinge De Donno a candidarsi per la carica di sindaco di Mantova

Matteo Salvini sta spingendo De Donno a candidarsi come sindaco. Lo stesso De Donno che, non più di un mese fa, aveva risposto a una domanda della Lucarelli in merito a un suo possibile coinvolgimento nella politica così: «Io sono felicemente un primario ospedaliero, ho un gruppo di medici meravigliosi, lavoro in un’azienda fantastica, ma secondo lei io mollo una roba del genere per andare a fare il consigliere comunale a Mantova o l’assessore o addirittura il sindaco di Mantova?». La risposta è stata questa, parola per parola. Nemmeno un mese dopo le carte in tavola sono state rivoltate. La domanda è la stessa, la risposta no: «Non confermo e non smentisco».

Cosa potrebbe succedere?

Lo scopo di Matteo Salvini con questa mossa è quello di eliminare il candidato sindaco PD Mattia Palazzi avendo, in sostanza, due candidati che correranno per la Lega. Da un lato Stefano Rossi e dall’altro Giuseppe De Donno, che potranno sostenersi al ballottaggio. Come sostiene la Lucarelli, inoltre, ci sarebbe anche un premio per “l’umile medico di campagna” – come De Donno si definisce -. Potrebbe ottenere una delega o un ruolo più vicino a Fontana nonostante il medico sia ancora consigliere di minoranza a Curtatone (comune nel mantovano) e non abbia mai dato le sue dimissioni.

(Immagine copertina: screen della diretta Facebook di Salvini e De Donno)