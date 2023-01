I disservizi di DAZN mettono d’accordo gli utenti dei social: il prezzo è troppo alto per il servizio scadente

Ieri, poco prima dell’inizio della partita tra Inter e Napoli, su DAZN si sono verificati numerosi disservizi che gli utenti dei social network hanno subito commentato e criticato. DAZN è la società che trasmette in streaming e in esclusiva la maggior parte delle partite di calcio del campionato di Serie A maschile. Ieri su Twitter l’hashtag #Daznout è entrato in tendenza e tra quelli che hanno commentato l’accaduto ci sono anche personaggi noti del mondo del calcio, come Riccardo Cucchi, che abbiamo intervistato. Questa non è la prima volta che DAZN non funziona e di fatto impedisce ai suoi abbonati di guardare le partite e di usufruire senza difficoltà del servizio. Ad agosto scorso, DAZN aveva detto che avrebbe rimborsato il 50% del costo dell’abbonamento mensile a chi non era riuscito a guardare le partite della prima giornata di Serie A, il 13 e il 14 agosto.

Le proteste degli abbonati a DAZN sui social: il costo è troppo alto per il servizio scadente

Le proteste sui disservizi di DAZN stanno assumendo dei toni sempre più critici soprattutto perché i costi degli abbonamenti continuano ad aumentare. Ad agosto oltre al piano “Standard”, che costava 29,99 euro al mese, è stato introdotto il piano detto “Plus” che costava 10 euro in più rispetto al primo e che permetteva di vedere uno stesso evento sportivo da due dispositivi connessi a reti Internet diverse. Pochi giorni prima della partita Inter-Napoli, durante la quale si sono verificati dei malfunzionamenti, erano stati ulteriormente aumentati i costi dei vari piani.

Certo che ci vuole un coraggio ad aumentare i costi di questo servizio #DAZN pic.twitter.com/JHPhFoDmBL — deniro (@Cristia21593476) January 4, 2023

Non è possibile pagare 30€ al mese un “servizio” del genere #DAZN #InterNapoli pic.twitter.com/wxt7M485T4 — Caterina Pregliasco (@Cate_gorica) January 4, 2023

Ogni volta che #DAZN aumenta i prezzi c’è solo una cosa da fare: meno lementele sui social, più disdette sul sito di @DAZN_IT. That’s it. — caniodìca (@caniodica) January 2, 2023

Non mancano i commenti ironici e le segnalazioni di disservizi più particolari, come quella di un utente che accedendo alla piattaforma da un computer non solo non riusciva a vedere la partita senza difficoltà ma vedeva un’immagine in particolare bloccata sullo sfondo, in trasparenza:

Da PC invece si vede così, con Dzeko in sottofondo tipo divinità indiana pic.twitter.com/wVH9s1deb4 — Jacopo Azzolini (@AzzoJacopo) January 4, 2023

Alche alcuni esponenti politici hanno commentato la vicenda su Twitter. Tra questi c’è Alfredo Antoniozzi, deputato di Fratelli d’Italia che ha chiesto l’intervento della Lega Calcio e di DAZN, e Riccardo Olgiati, ex deputato del Movimento 5 Stelle.