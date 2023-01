Quell’annuncio di cambio tariffe Dazn poco prima dei massivi disservizi

Si tratta di un dettaglio che – per forza di cose – non poteva sfuggire alle persone visti i massicci disservizi durante Inter-Napoli: l’aumento prezzi Dazn per i nuovi abbonati, infatti, è stato annunciato poco prima dei problemi registrati nella visione delle partite del mercoledì di ripresa del campionato italiano dopo lo stop dovuto ai mondiali di calcio del Qatar. La notizia dell’aumento delle tariffe per i nuovi abbonati è stato fatto nella seconda giornata del nuovo anno direttamente dalla piattaforma di streaming, che ha spiegato – nel dettaglio – che cosa succede ora. Per quanto riguarda i vecchi abbonati, invece, «i clienti che hanno attivato il proprio abbonamento entro il 1 gennaio 2023 e quelli attualmente in Pausa mantengono le proprie condizioni di abbonamento».

Prezzi vecchi solo con l’opzione “contratto annuale scontato”

Non solo un aumento dei prezzi da parte di Dazn ma anche l’aggiunta, per i nuovi arrivati, di un terzo pacchetto per coloro che non scelgono di vedere il calcio ma tutti gli altri sport. L’aumento del prezzo degli abbonamenti Standard e Plus può essere evitato solo sfruttando l’opzione “contratto annuale scontato” di Dazn. Andiamo con ordine, elencando innanzitutto le possibilità offerte dai vari pacchetti Dazn:

DAZN Standard: comprende tutti gli sport, la possibilità di registrare fino a sei dispositivi e la visione contemporanea di due dispostivi che risultino essere attaccati alla stessa rete domestica. Il costo, finora, è stato di 29,99 € al mese;

DAZN Plus: comprende tutti gli sport, la possibilità di registrare fino a sette dispositivi e la visione contemporanea di due dispositivi (si può «utilizzare il servizio DAZN in mobilità, con contemporaneità della visione») con la specifica che anche questo piano è destinato «a persone che vivono insieme in un unico nucleo domestico». Il costo, finora, è stato di 44,99 € al mese;

DAZN Start: il nuovo piano permette di vedere tutti gli sport tranne il calcio (l’offerta «multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale»). Il costo è di 12.99 € al mese con la possibilità di registrare fino a quattro dispositivi sfruttando la visione in contemporanea su due dispositivi che sfruttano la stessa rete domestica.

Aumento prezzi Dazn: quanto costa nel 2023

Sono tante le persone che hanno fatto notare l’ironia delle tempistiche, visto la scarsa qualità del servizio offerto nella giornata di mercoledì 4 gennaio 2023. Come cambiano i prezzi? L’abbonamento Standard passa da 29,99 € a 39,99 € al mese mentre l’abbonamento Plus passa da 44,99 € a 54,99 € al mese. L’unico modo per scongiurare l’aumento, come abbiamo accennato prima, è quello di sfruttare il contratto annuale scontato Dazn: «Per attivare il contratto annuale scontato – si legge sul sito – dovrai semplicemente selezionare l’opzione “Annuale-scontato” nella pagina di selezione del piano e successivamente inserire come metodo di pagamento carta di credito/debito o paypal».

L’opzione annuale prevede pagamenti che continuano ad essere mensili con la differenza, rispetto a prima, che non è possibile effettuare la disdetta fino alla scadenza.