DAZN ha stretto una collaborazione con Deezer, una delle maggiori piattaforme di streaming musicale

La piattaforma di streaming di eventi sportivi DAZN e Deezer, una delle più grandi piattaforme di streaming musicale al mondo presente in Francia, Germania, Regno Unito, Brasile e Stati Uniti, hanno deciso di collaborare tra loro per unire il mondo dello sport a quello della musica. Da oggi e fino al 31 gennaio 2023, tutte le persone abbonate a DAZN potranno attivare 6 mesi a Deezer Premium, che non prevede interruzioni pubblicitarie e consente la riproduzione dei contenuti anche offline, senza costi aggiuntivi. Dopo il 31 gennaio, le due azienda penseranno ad altre iniziative dedicate agli utenti di DAZN per continuare la collaborazione.

LEGGI ANCHE> Dazn ha acquistato Eleven Sports per potenziare il suo streaming

Perché una collaborazione tra DAZN e Deezer?

Lo scopo di DAZN è di rafforzare il legame con i tifosi, offrendo loro esperienze ancora più coinvolgenti attraverso varie offerte speciali. È quello che sostiene anche Alessandro Lacovara, che guida le attività di Marketing & Sales di DAZN Italia, che ha detto: «Siamo entusiasti di aver stretto una nuova collaborazione. Grazie alla partnership con Deezer e all’unione del mondo dello sport e della musica, vogliamo rafforzare ulteriormente il legame con i nostri abbonati, offrendo loro un’esperienza ancora più ricca ed esclusiva.

Charles Jaubert, vicepresidente della sezione Partner Strategy & Business Development di Deezer, ha detto che«stringere partnership forti e ambiziose è la chiave del nostro successo e siamo entusiasti di unire le forze con DAZN per iniziare a espandere la nostra presenza sul mercato in Italia». Secondo Jaubert, unire la musica allo sport è una buona decisione perché entrambe «creano ogni giorno emozioni uniche» e coinvolgono le persone.

A tutti gli utenti DAZN verrà inviato un codice per l’attivazione di 6 mesi di abbonamento a Deezer Premium direttamente sulla casella di posta elettronica che hanno utilizzato per sottoscrivere l’abbonamento a DAZN. Inserendo il codice ottenuto via e-mail nell’apposito spazio sul sito Web indicato nell’e-mail si potrà accedere Deezer per ascoltare milioni di canzoni, podcast e canali radio da qualsiasi dispositivo.