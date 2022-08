Non servirà compilare il modulo per avere il rimborso al 50% del mese di Dazn

La notizia è ufficiale: era prevista entro la fine della settimana ed entro la fine della settimana è arrivata, subito dopo il tavolo tecnico convocato dalla sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina Vezzali. Non servirà il modulo per il rimborso di Dazn per ottenere un indennizzo del 50% rispetto al costo dell’abbonamento per i disservizi che si sono registrati nel corso della prima giornata di campionato. Dazn ha infatti stabilito, come voleva l’Agcom, che gli utenti saranno rimborsati automaticamente, senza seguire la farraginosa procedura prevista nei casi in cui le interruzioni degli eventi in streaming compromettano in maniera seria la visione della partita stessa. Il caso che si è registrato tra sabato e lunedì scorsi rientra in un regime eccezionale che, pertanto, prevederà delle misure eccezionali da parte dell’OTT. Il rimborso, in ogni caso, arriverà materialmente entro i prossimi 15 giorni.

Modulo rimborso Dazn non necessario per ottenere il 50% di sconto sull’abbonamento mensile

«La misura dell’indennizzo, in conformità a quanto previsto dalla delibera AGCOM – si legge nel comunicato di Dazn -, sarà pari al 25% del canone mensile pagato da ciascun cliente secondo il proprio profilo di abbonamento e, proprio in ragione della straordinarietà dell’evento, di un ulteriore 25%, pari alla fruizione gratuita di una giornata di campionato. La modalità di riconoscimento dell’indennizzo sarà attivata in via diretta da DAZN senza che l’utente debba fornire alcuna documentazione o richiesta e, quindi, in temporanea e parziale deroga, sicuramente migliorativa, rispetto a quanto stabilito dalle regole vigenti e sarà necessariamente diversa a seconda della tipologia di cliente». In base a quanto riportato all’interno del comunicato di Dazn, inoltre, si specifica che il rimborso – che, come detto, arriverà materialmente nei prossimi 15 giorni – potrà avvenire attraverso le modalità di pagamento abitualmente utilizzate dall’utente oppure mediante il rilascio di un voucher, utilizzabile successivamente.

I primi rimborsi, in ogni caso, partiranno dalla giornata di martedì 23 agosto e procederanno per le successive due settimane. Anche se Dazn conta di chiudere la pratica molto prima. Nel frattempo, dalla riunione con la sottosegretaria Vezzali è emerso un altro dato: visti i problemi collegati all’autenticazione degli utenti e non alla qualità dello streaming, Dazn ha assicurato che, in quanto straordinari, i disservizi registrati tra il 13, 14 e 15 agosto non si ripeteranno per le prossime giornate di campionato, ovviando così alla falsa partenza della Serie A per il secondo anno consecutivo in streaming.