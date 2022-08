La Lega Serie A ha chiesto che Dazn rimborsi tutti i suoi abbonati

Come verranno erogati i rimborsi di Dazn per quello che è accaduto tra il 13 e il 15 agosto 2022, alla prima giornata della stagione 2022/2023 del campionato di Serie A? C’è solo un punto fermo, al momento: in virtù delle disposizioni dell’Agcom approvate nel corso della stagione appena passata, quanto avvenuto – con l’impossibilità per diverse centinaia di migliaia di utenti di fruire degli eventi in streaming – è una delle fattispecie che permette agli utenti stessi di richiedere il rimborso sull’abbonamento mensile pagato (quest’anno si oscilla tra i 29,99 e i 39,99, a seconda dei dispositivi collegabili). L’Agcom ha richiesto una procedura semplificata per ottenere il rimborso, mentre la Lega Serie A si è spinta molto oltre.

Rimborsi Dazn, cosa c’è da sapere e cosa è stato richiesto dalle autorità

L’Agcom ha richiesto che i rimborsi non debbano essere sollecitati dagli utenti, ma che Dazn – automaticamente – individui le persone che abbiano potuto riscontrare dei problemi tali da impedire la visione dell’evento in streaming. Chiunque abbia usufruito dei link LITE messi a disposizione da Dazn, infatti, dovrebbe essere considerato utente colpito dai disagi: per questo Agcom ritiene che Dazn possa automaticamente risarcire questi soggetti.

Ma la Lega di Serie A, invece, è molto più drastica. Secondo i massimi vertici del principale campionato italiano, è stato l’intero sistema calcio a essere penalizzato dai disservizi di Dazn. Una causa che dovrebbe avere, come effetti, quelli di risarcire la totalità degli iscritti a Dazn, quasi due milioni di utenti (secondo l’ultima rilevazione, tra l’altro non afferente al campionato in corso). Se questa strada è più esosa dal punto di vista economico, non è detto che non sia quella che, alla fine – per evitare ricorsi, discriminazioni e un ulteriore danno di immagine – intraprenderà Dazn. In ogni caso, la comunicazione è attesa nei prossimi giorni, entro la fine di questa settimana. Quando incomberanno le nuove partite di Serie A.