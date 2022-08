Dazn comunica ufficialmente: «Alcuni utenti stanno riscontrando problemi»

Dal 12 agosto, giorno in cui è iniziato il campionato di Serie B, gli utenti di Dazn si sono riversati sui social network per segnalare alcuni problemi. Nella giornata di ieri, 13 agosto, le segnalazioni si sono ripetute anche per le prime partite di Serie A: in quella circostanza, Dazn si era limitata a offrire assistenza agli utenti singolarmente, imputando probabilmente il problema a malfunzionamenti non legati alla sua infrastruttura. Il 14 agosto, però, il Dazn down è stato abbastanza evidente e diffuso sul territorio nazionale. Per questo l’OTT, a secondo tempo inoltrato dei match delle 18.30, ha diffuso una comunicazione ufficiale attraverso i propri social network.

Dazn down il 14 agosto, il comunicato dell’OTT

Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente. Team DAZN pic.twitter.com/TI4WzUAShg — DAZN Italia (@DAZN_IT) August 14, 2022

«Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma – si legge sul profilo ufficiale di Dazn Italia -. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente». Le segnalazioni dei down, in ogni caso, si sono moltiplicate anche negli altri Paesi dove Dazn è attivo.

Il nuovo punto d’accesso per le partite serali

Oltre alla situazione che si è venuta a creare nel pomeriggio, per le due partite della sera – Salernitana-Roma e Spezia-Empoli – Dazn ha attivato altri punti d’accesso per gli utenti (LITE). Probabile, a questo punto, che si siano verificati problemi di riconoscimento delle utenze da parte dei server di Dazn. Questi link messi a disposizione da Dazn sono raggiungibili dai vari dispositivi: gli utenti devono inserire l’indirizzo mail con cui sono registrati a Dazn. Il link sarà valido soltanto per gli abbonati.

Anche questa comunicazione è avvenuta via Twitter:

Se stai riscontrando dei problemi di accesso, utilizza questo link per vedere #SalernitanaRoma https://t.co/kdtdan5GyU pic.twitter.com/rOEC4k7xBi — DAZN Italia (@DAZN_IT) August 14, 2022

Ancora da chiarire le cause del problema che ha visto l’interruzione del servizio per alcuni utenti dell’OTT. Occorrerà valutare come si comporterà, adesso, Dazn. Ricordiamo i criteri per chiedere il rimborso: se, durante la visione di un evento, ci saranno più di 3 disconnessioni, allora si potrà chiedere un rimborso; se l’accesso alla piattaforma o all’evento fallisce per più di cinque volte, allora si potrà chiedere un rimborso; se anche ci fossero meno di tre interruzioni, ma queste dovessero essere complessivamente più lunghe di 270 secondi sul tempo dell’evento, allora si avrà diritto al rimborso.

Inoltre, sui social network, l’hashtag #DisdicoDazn è già entrato in tendenza e sta animando le discussioni dei tifosi letteralmente imbufaliti per i disservizi che si stanno riscontrando in questa prima giornata di Serie A. Tutto regolare, al momento, per quanto riguarda il canale Dazn su Sky (Zona Dazn) la visione – al momento – risulta regolare.