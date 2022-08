La risposta di Dazn a chi ha riscontrato problemi per le prime partite: «Controlla il dispositivo»

L'account Dazn Help ha condiviso una guida per portare l'utente a risolvere i suoi problemi di visione dei match

Quasi come a voler aspettare sulla soglia il minimo errore della controparte, una serie di utenti – nella giornata di ieri, ma in verità già a partire da venerdì, quando ci sono stati i primi match di Serie B – ha segnalato alcuni problemi di Dazn nella visione delle partite di Serie A che si sono disputate ieri: Milan-Udinese, Sampdoria-Atalanta, Torino-Monza e Lecce-Inter. Su Twitter diverse persone hanno scritto di avere i soliti problemi di buffering, problemi di accesso all’applicazione o problemi con la qualità delle immagini. Per questo motivo, l’hashtag #Dazn è diventato uno dei più dibattuti sui social network. Del resto, da quest’anno, Dazn ha provato a mettere in piedi una strategia più responsiva: l’account – nato nel 2018 – Dazn Help Ita ha cercato di rispondere a ogni utente che segnalasse un problema, in pieno spirito di collaborazione (come richiesto da Agcom, che ha segnalato all’OTT il problema di non avere avuto, nello scorso anno, un rapporto diretto con gli utenti).

Problemi di Dazn, la risposta di Dazn Help

L’account Twitter in questione ha condiviso a ogni utente la sua guida, predisposta all’occorrenza per esaminare eventuali problemi da diverse tipologie di dispositivi:

@DAZN_IT @DAZN_HELP_ITA possibile che non siate in grado dopo un anno di risolvere problemi? Stasera dal 20 errore 57-079-017. Non rispondete nè al telefono né sulla chat e manco su whatsapp — Roberto Barreri (@robertobarreri) August 13, 2022

Dazn ha messo a disposizione una serie di indicazioni per ciascun dispositivo: web browser, PlayStation, Xbox, iPhone e iPad, Telefoni e tablet Android, Smart tv Samsung, Smart Tv LG, Smart TV Sony, Smart Tv Panasonic, Android tv, Tv Amazon Fire e Amazon Fire Stick, Tablet Amazon Fire. Per il web browser, Dazn chiede di controllare innanzitutto la stabilità della propria connessione, poi la velocità della stessa e infine invita a provare di aprire il servizio da diversi browser (oltre al tradizionale consiglio di svuotare la cache).

Per le piattaforma come PlayStation e Xbox, il consiglio è quello di riavviare l’applicazione di Dazn o di riavviare proprio il dispositivo. Per quanto riguarda smartphone e tablet, il consiglio che fornisce Dazn è quello di uscire o di rientrare nell’app predisposta o, addirittura, di disinstallare e reinstallare l’app stessa. Una stessa soluzione è stata fornita anche per le smart tv, con l’aggiunta della richiesta della verifica del funzionamento anche delle altre app installate sulla televisione connessa a internet.

Dazn, insomma, tende a escludere che i problemi segnalati dagli utenti ieri siano dovuti a un problema generale dell’OTT, preferendo individuare nella singola situazione di ciascun utente l’eventuale catena di interruzione dello streaming. Che, come vi abbiamo spiegato più volte, prevede la combinazione di più fattori, non tutti imputabili a Dazn: dalla stabilità della connessione a internet alle funzionalità dei dispositivi degli utenti.

