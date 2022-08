Dazn inizia a predisporre gli indennizzi per i problemi alla prima giornata di campionato

Che la misura fosse colma lo avevano fatto capire, già nella rovente mattinata di Ferragosto, sia la Lega Serie A (che aveva lanciato un ultimatum a Dazn dopo i problemi riscontrati sabato e domenica), sia la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina Vezzali. Era stato già chiesto a Dazn di risolvere i problemi di varia natura – ma che riguardavano soprattutto il processo di autenticazione degli utenti – che avevano impedito a diverse centinaia di migliaia di abbonati di non usufruire del servizio. In risposta, l’azienda che si è assicurata già dall’anno scorso i diritti di trasmissione in esclusiva del campionato di Serie A ha pubblicato un comunicato stampa, un altro, in cui – oltre ad ammettere le problematiche riscontrate – individua il piano d’azione per i prossimi giorni. Un piano d’azione che va nella direzione di un rimborso Dazn per gli abbonati.

Rimborso Dazn, cosa succederà in questa settimana

All’interno del comunicato stampa, Dazn ha spiegato che l’evento che ha caratterizzato il suo servizio in questa prima giornata di campionato è stato «di natura eccezionale» e si è detto consapevole di quanto il suo servizio sia importante per gli abbonati e per gli appassionati di sport. Poi, il piano d’azione di cui sopra: «Come soluzione temporanea, abbiamo predisposto un’alternativa per seguire le partite tramite un link che abbiamo trasmesso ai clienti – si legge nella nota -. Abbiamo tecnici che stanno lavorando ininterrottamente per risolvere la situazione. Forniremo nuovamente un’alternativa per seguire gli eventi in diretta, ove necessario. In Italia, nel rispetto delle regole esistenti, provvederemo ad erogare un indennizzo a ciascun cliente interessato, che verrà corrisposto secondo modalità rese note nei prossimi giorni. È nostra responsabilità far sì che tutto funzioni. Questo l’impegno che ci prendiamo».

Abbiamo già spiegato come avverranno le modalità di rimborso. Le linee guida previste da Agcom richiedono tre disconnessioni durante la visione dello stesso evento o una interruzione di più di 270 secondi per poter avere accesso a un indennizzo. In questo caso, ci troviamo di fronte a un problema ben più serio perché chi ha riscontrato problemi con l’attivazione del servizio, non è proprio riuscito a vedere l’evento se non attraverso il link provvisorio (fruibile facilmente, del resto, solo da dispositivi mobili) che Dazn ha messo a disposizione domenica sera prima di Salernitana-Roma e Spezia-Empoli e prima di Verona-Napoli del 15 agosto.

La consistenza di questo risarcimento va dal 25% sul prezzo mensile dell’abbonamento, fino al rimborso completo, del 100%, sempre sul prezzo mensile dell’abbonamento. Verosimile che, per il caso eccezionale che si è verificato, Dazn possa optare per la seconda ipotesi. Ma i dettagli per accedere all’indennizzo saranno resi noti nel corso di questa settimana.