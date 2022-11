La collaborazione tra DAZN e Irdeto servirà anche a contrastare la pirateria

DAZN, il servizio a pagamento di streaming di eventi sportivi, ha rinnovato i suoi accordi con l’azienda Irdeto, che si occupa di cybersicurezza e fornisce soluzioni per proteggere le piattaforme digitali e i loro contenuti. La collaborazione tra le due aziende è iniziata nel 2020 e quest’anno è stata rinnovata introducendo nuovi accordi e servizi di cui DAZN si potrà servire. A partire da quest’anno, la collaborazione tra le due aziende include anche i servizi anti-pirateria forniti da Irdeto che permetteranno a DAZN di proteggere i propri contenuti a pagamento e di evitare che vengano riprodotti o condivisi illegalmente.

DAZN si impegna per contrastare la pirateria e si affida a Irdeto

«Gli effetti negativi della pirateria sono chiari: potenzialmente riduce gli investimenti nello sport a tutti i livelli, espone la privacy e la sicurezza dei tifosi ai rischi e finanzia la criminalità organizzata. Lavorando con Irdeto, DAZN può affrontare il problema attraverso il rafforzamento e un miglior utilizzo della tecnologia, educando i tifosi sui rischi a cui si espongono quando accedono a contenuti piratati», ha detto Sandeep Tiku, direttore tecnico di DAZN.

«Le trasmissioni in diretta di eventi sportivi sono una delle forme più diffuse di contenuti che guidano l’industria dello streaming, per questo lo sport è uno dei target principali della pirateria. Siamo contenti di collaborare con DAZN per affrontare il passo successivo, cioè lavorare insieme per proteggere i loro contenuti premium. La conoscenza e le informazioni che Irdeto ha guadagnato attraverso decenni di lotta alla pirateria e alle minacce verso la sicurezza informatica, insieme alle migliori tecnologie e lavorando con il team di esperti di DAZN, sarà la chiave per fermare i cyber criminali», ha detto Mark Mulready, vicepresidente dei servizi di cybersicurezza di Irdeto.