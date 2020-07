Dayane Mello torna single

È finita la storia tra la bellissima Dayane Mello e Carlo Beretta, figlio della famosa dinastia di fabbricanti di armi. I due si sono amati per due anni. Dayane, più grande di Carlo di otto anni e con una figlia avuta da predente relazione con l’ex modello Stefano Sala, in un primo momento non era stata accolta al meglio dalla famiglia Beretta.

Poi è diventata una di “casa”. La rottura dei rapporti con Carlo però non ha interrotto l’affetto tra la mamma di lui e la Mello che però da oggi si prepara ad affrontare una nuova estate da single. E siamo sicuri che sarà tra le più conteggiate di questa “nuova e strana” estate.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Dayane Mello)