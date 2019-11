Una promessa di mille euro in contanti a chiunque sodomizzi un giornalista antifascista: è il nuovo video che circola sul web e diffuso pubblicamente dall’avvocato Cathy La Torre che avverte i giornalisti di «stare attenti». Il protagonista è Davide Fabbri, detto “il vichingo”, noto per aver partecipato all’isola dei famosi e per essersi travestito da esorcista a Montecitorio invitando Luigi Di Maio a pentirsi.

L’uomo che promette mille euro a chi sodomizza i giornalisti «antifascisti»

Non è chiaro se l’intento sia goliardico e di pessimo gusto, ma il video pubblicato in una chat fascista e segnalato da Cathy la Torre a giornalisti e forze dell’ordine fa rabbrividire. Rivolgendosi a «fratelli e sorelle» l’uomo che si presenta come “il vichingo” promette mille euro a chiunque sodomizzi «antifascisti di merda, giornalisti figli di puttana al servizio del regime». Nel video invita a “vendicarsi” dando istruzioni precise: «Mille euro in contanti a chiunque metta un giornalista a 90 gradi, e gli infili un bastone nel culo per almeno 8 cm». «Non di più perché l’infame antifascista deve sopravvivere» continua mostrando il manico di un martello come indicatore del diametro da utilizzare contro «solo maschi». Il video è stato diffuso su twitter da Cathy La torre, che ricostruisce come sia apparso «in alcune chat di fascisti». L’avvocato ha deciso di pubblicare il video per intero con l’intento di avvertire i giornalisti di stare attenti e assicura di aver «già informato le forze dell’ordine».