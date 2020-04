Davide Barillari è stato ufficialmente espulso dal Movimento 5 Stelle

L'ormai ex pentastellato dice di esser stato punito perché sempre coerente

Era stato annunciato nel corso delle scorse settimane e ora la decisione del consiglio dei probiviri pentastellati è arrivata ufficialmente: Davide Barillari è stato espulso dal Movimento 5 Stelle. Il consigliere Regionale del Lazio era entrato a far parte del M5S 10 anni fa, fin dai primi albori del progetto lanciato da Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo. Ora è arrivata la decisione di allontanarlo dopo mesi in cui è stata accesa la lite a distanza tra lui e i vertici del partito.

«Sono stato cacciato dal M5S dopo 10 anni di vero attivismo dal basso, oggi sono dichiarato ‘colpevole’ di essere rimasto coerente ai valori e alle promesse fatte ai cittadini, ‘colpevole’ di non essermi mai venduto al Partito Democratico come hanno fatto tanti altri. Ora, dai banchi del gruppo misto, continuerò con ancora più forza a combattere a fianco dei cittadini, nelle battaglie che i miei colleghi non hanno più il coraggio di fare».

Davide Barillari cacciato dal Movimento 5 Stelle

L’ormai ex pentastellato ha rivendicato di esser sempre stato coerente nelle sue posizioni che sono le stesse che lo hanno portato a entrare nel progetto del Movimento 5 Stelle dieci anni fa. E, di fatto, lui è sempre rimasto sulla stessa linea: dal suo approccio no vax alle critiche al Partito Democratico. Lo ha fatto anche quando la linea M5S è mutata nel corso degli anni.

L’idillio durato 10 anni

L’amore, già ai minimi storici, tra Barillari e il Movimento 5 Stelle, dunque, si conclude dopo dieci anni. una luna di miele lunghissima dopo tante battaglie affrontate a braccetto. Ora le loro strade si dividono e l’ex pentastellato occuperà uno dei banchi del gruppo misto all’interno della Regione Lazio.

(foto di copertina: da profilo Facebook di Davide Barillari)